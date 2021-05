Seit 2008 organisierte Conny Stütz unzählige Kulturveranstaltungen in Weitra, war zuletzt Geschäftsführerin des Schlossfestivals und Obfrau-Stellvertreterin im Kulturverein Schloss Weitra. Mit Ende Mai legt sie die Funktionen zurück – aus privaten Gründen, betont sie: „Ich bin mit niemanden zerstritten, niemandem böse. Ich möchte einfach meine Selbstständigkeit als Eventmanagerin und Energetikerin forcieren.“

Arbeit an Aufbau eigener Praxis.

Stütz war für das Eventmanagement zunächst geringfügig bei der Stadt angestellt, seit 2020 sorgte sie als Selbstständige für Veranstaltungen in Weitra. In einer gegründeten Künstleragentur hat sie bereits eine Band und eine Autorin unter Vertrag, „Gespräche laufen mit weiteren Musikern“, verrät Stütz, die zuletzt auch viel in ihre zweite Leidenschaft investiert hat: „Ich bin gerade dabei, in Weitra eine Praxis zu errichten. Dort will ich ab Sommer als Energetikerin arbeiten.“

Die Entscheidung sei sehr bewusst erwogen und getroffen worden, betont sie: Sie sei zum Entschluss gekommen, dass Kultur und Energetik ihre „Lebensthemen und Leidenschaften“ seien, in denen sie gleichwertig arbeiten wolle. „Nach den vielen Jahren ist beim Abschied natürlich Wehmut dabei, aber die Freude auf das Neue überwiegt“, sagt Stütz. Auf Selbstständigen-Basis kann sie sich auch weiterhin Event-Organisationen auch in Weitra vorstellen.

Nachfolger-Suche für Festival-Führung läuft

Für das Schlossfestival und den Kulturverein ist der Abgang ein großer Verlust. „Aber ich kann Connys berufliche Weiterentwicklung nachvollziehen. Nachdem wir durch unser gemeinsames Interesse vor Jahren die ‚Kunstdinger‘ gegründet und beschlossen haben, in Weitra das Kulturangebot auszudehnen, hat sich eine enge Freundschaft entwickelt“, sagt Vizebürgermeisterin und Kulturvereins-Obfrau Petra Zimmermann-Moser: Die unkomplizierte Zusammenarbeit, die „wir nie als Arbeit, sondern viel mehr als Vergnügen gesehen haben“, sei die Basis für viele tolle Veranstaltungen gewesen. Die Geschäftsführer-Suche für das Schloss-Weitra-Festival läuft, Zimmermann-Moser wünscht Stütz „für ihre neuen Aufgabe viel Erfolg“.