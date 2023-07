Chaos bei Alttextilien-Sammelstelle: Jetzt kommen noch mehr Container

Zu Jahresbeginn wechselte die Zuständigkeit für die Textilien-Sammlung wie berichtet vom Roten Kreuz zum Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung. In jeder Gemeinde wurden Sammelstellen eingerichtet, die Abgabe somit dezentralisiert. Besonders hoch frequentiert war seither die Sammelstelle in der Weitraer Straße in Gmünd. Schon im Februar stockte der Verband dort von einem auf zwei Container auf, inzwischen stehen fünf dort.

Dass es vor wenigen Tagen wieder zum Chaos kam, Textilien und Säcke rund um die Container verstreut lagen, drang rasch auch zu GV-Geschäftsführer Martin Koppensteiner durch. Er spricht auf NÖN-Nachfrage von einem „neuralgischen Punkt“: Obwohl es in den Gemeinden eigene Sammelstellen gibt, würden viele ihre Alttextilien weiterhin in Gmünd abladen. „Es liegt vielleicht am Weg und ist praktisch. Aber wir waren dort nicht für diese Frequenz gewappnet.“

Im Container nach brauchbarer Kleidung gesucht

Was nun erschwerend dazukam: Offenbar seien Säcke und Kleidung aus den Containern gezogen und nach brauchbaren Textilien gesucht worden, sagt Koppensteiner. Einiges blieb dann am Gehsteig liegen. Zu beobachten sei außerdem, dass die Abgabe mitunter in zu großen Säcken erfolge, die dann nicht durch die Klappe der Container passen. Deren Größe sei aber alleine schon wegen der späteren Entleerung so konzipiert und habe einen Sinn.

Insgesamt sei die Qualität der abgegebenen Textilien nach wie vor gut, betont Martin Koppensteiner. Nur: „Wenn Kleidung heraußen liegt und nass wird, werden die Textilien schlecht und unbrauchbar.“ Alleine schon deshalb ist eine gewisse Disziplin beim Abgeben wünschenswert. Nach der Umstellung wurde insgesamt viel abgegeben, mittlerweile pendle sich die Menge grundsätzlich ein.

Weiteres Chaos könnte Ende für Sammelstelle bedeuten

Martin Koppensteiner stellt seitens des Verbandes nun zwei weitere Container für die Weitraer Straße in Aussicht. Mehr als einen Container auf der Sammelstelle gibt es etwa auch in Schrems, derartige Probleme wie in Gmünd seien aber von keinem anderen Standort gemeldet worden. „Wenn es in der Weitraer Straße auch mit sieben Containern nicht funktioniert, werden wir den Standort aufgeben und strategisch neu positionieren müssen“, sagt er.

Dass es da und dort Aufstockungen geben musste, sei absehbar gewesen: „Es ist eben ein Prozess mit Anpassungen.“ Schon im Februar verwies Koppensteiner in der NÖN darauf, dass es noch keine Erfahrungswerte mit dieser Art der flächendeckenden Sammlung gab. An sich werden die Container einmal wöchentlich geleert - bei höherer Frequenz auch öfter.