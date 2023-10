Nach Wohnhausbrand: Eine Bleibe gefunden, aber das Zuhause verloren

Es ist beinahe ein Jahr vergangen, seitdem bei einem Wohnhausbrand in Neuthaures in der Stadtgemeinde Heidenreichstein rund 150 Feuerwehrleute aus dem Bezirk Gmünd für einen ganzen Nachmittag im Einsatz standen. Noch immer erinnert das Gebäude, das dadurch mehr Brandruine denn Wohnhaus ist, an die Geschehnisse des 22. Oktober 2022.

Diesen Tag werden Silvia und Engelbert Binder-Brunsch wohl nie vergessen. Er ein gebürtiger Mostviertler, sie eine Waldviertlerin: Seit sieben Jahren hat das Paar mit der Familie in Neuthaures gewohnt. Man habe sich dort wohlgefühlt, das Haus auch wegen seiner Einzellage und ruhigen Umgebung sehr geschätzt, blickt Engelbert Binder-Brunsch zurück. Nach dem Brand musste die Familie eine neue Bleibe suchen. Aktuell beschäftigt sie allerdings auch noch die Abwicklung mit der Versicherung - Geld habe man bislang nämlich noch keines gesehen.

Tägliche Besuche beim ausgebrannten Haus notwendig

Der Brand im vergangenen Oktober ging wie berichtet von der Garage aus, griff später von dort auf das Wohnhaus über. „Ich habe es zuerst gar nicht mitbekommen, weil ich bei den Hunden war. Zum Glück ist meine Frau dann heimgekommen und hat mich rausgeholt“, sagt Engelbert Binder-Brunsch. Bei dem Brand kamen mehrere Hunde ums Leben - auch von denen, die gerettet wurden, kamen nicht alle durch. Die Familie besucht das Anwesen in Neuthaures täglich, oft sogar zwei Mal. Einige Tiere leben noch im Garten, sie wollen versorgt werden.

Die Familie ist mittlerweile nach Alt-Nagelberg übersiedelt, zuvor war sie in Litschau einquartiert. Silvia und Engelbert Binder-Brunsch haben ein Haus angemietet, diese Option habe sich gut ergeben. „Ich wüsste sonst nicht, wo wir wären. Wir sind froh, ein Dach über dem Kopf zu haben.“ Als Patchwork-Familie fanden auch die insgesamt sechs Kinder in Neuthaures ein Zuhause, durch die veränderte Wohnsituation habe sich die Familie nun aufgeteilt.

Finanzielle Situation hat sich angespannt

„Wir haben das Haus in Neuthaures ja deshalb gekauft, weil es Platz für alle gab“, sagt er. In den vergangenen Jahren habe man das Haus nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen gestaltet. „Vor dem Brand waren wir schuldenfrei.“ Jetzt spricht Engelbert Binder-Brunsch von einer Monatsmiete von über 800 Euro, dazu komme eine Strom-Nachzahlung von 4.000 Euro - und da und dort Ausgaben für das ausgebrannte Haus in Neuthaures.

Abgaben fallen dort zum Teil nach wie vor an. „Wir haben das Haus jahrelang hergerichtet und sind im Wohnbereich erst einen Monat vor dem Brand fertig geworden“, sagt Binder-Brunsch. Er habe in einem anderen Haus schon einmal eine Hochwasser-Katastrophe miterlebt. Der Brand sei damit nicht vergleichbar, das Prozedere sehr langwierig. Von der Versicherung habe es noch kein Geld gegeben, die finanzielle Situation der Familie sei dadurch angespannt. Online wurde eine Spendenaktion in eigener Sache gestartet. „Uns wird nicht gesagt, was Sache ist. Meine Frau hat 25 Jahre lang für die Versicherung bezahlt – dann wird man im Regen stehengelassen“, sagt der Familienvater.

Was sagt die Versicherung dazu?

Wie es nun weitergeht, hänge primär von den Entscheidungen der Versicherung ab. Der Wohntrakt des Hauses wurde durch den Brand weitgehend zerstört, noch immer sei der Rauch zu riechen. Als Wohngrundstück verwendbar sei es wohl nur mit einem Neubau, vermutet er: „Wir können nur abwarten und hoffen, dass es nicht noch Jahre dauert.“

Für die zuständige Grazer Wechselseitige Versicherung AG verweist Landesdirektor Michael Kaupe auf ein laufendes Gerichtsverfahren. Man könne deshalb keine nähere Auskunft geben, bedauere das Schicksal der Familie aber. „Grundsätzlich sind wir immer bemüht, jeden Leistungsfall möglichst rasch und mit gebotener Sorgfalt zu prüfen, um unseren Kunden die vereinbarten Leistungen zu gewähren“, so Kaupe.