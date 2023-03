Schmankerl Treff in Gmünd feierlich eröffnet

Am 8. März wurde das seit kurzem wieder in Betrieb genommene Lokal in der Bahnhofstraße in Gmünd, das viele Jahre lang als „Steirer Eck“ unter Norbert Lesnik bekannt war, von Pächter Silvia Pertuch und Geschäftsführerin Sabrina Klein in Anwesenheit einiger Ehrengäste feierlich eröffnet.

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer war mit Vizebürgermeister Hubert Hauer gekommen, ebenso einige Vertreter der Wirtschaftskammer, wie Doris Schreiber, Gabriel Steiner und Andreas Krenn, sowie eine Reihe von Gewerbetreibenden aus Gmünd und einige Lieferanten. Neben den neuen Pächtern, Silvio Pertuch und Geschäftsführerin Sabrina Klein, war auch Verpächterin Maria Lesnik anwesend.

Auch einige Besucher, die das Lokal gerne wegen der guten und günstigen Speisen aufsuchen, mischten sich unter die Festgäste.

