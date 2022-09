Generationenwechsel in Gmünder Wehr: „Weil uns Ehrenamt wichtig ist“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Altes und neues Kommando: Horst Weilguni, Hubert Hauer, Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Markus Widhalm, Mattias Böhm, Michael Böhm, Reinhard Czuchal, Christian Antoni, Thomas Schulner und Daniel Höfenstock. Foto: Karl Tröstl

Generationenwechsel bei der Gmünder Feuerwehr: Am Wochenende fand in der Feuerwehrzentrale die Jahreshauptversammlung mit Neuwahl statt, eine Änderung an der Kommandospitze war angedacht. Kommandant Michael Böhm und sein Stellvertreter Reinhard Czuchal übergaben ihre Funktionen dabei an die Söhne.

Beide Väter können auf eine lange Laufbahn bei der Feuerwehr zurückblicken. Michael Böhm war von 1992 bis 2002 Kommandant der Feuerwehr Gmünd-Neustadt. Als im Jahr 2002 die beiden Feuerwehren Gmünd-Stadt und Gmünd-Neustadt zusammengelegt wurden, war er bis 2004 erster Kommandant-Stellvertreter, 2004 wurde er Kommandant. Er ist nicht nur Feuerwehrmann mit Leib und Seele, sondern auch Primararzt im Krankenhaus Gmünd. Nun wollte er seine Funktion an einen jüngeren Kameraden abtreten und schloss sich gleich seinem scheidenden Stellvertreter an.

Wir haben eine super Mannschaft hinter uns, mit der wir alle Herausforderungen bis jetzt gemeistert haben. Wir werden diese auch in Zukunft meistern.“ Mattias Böhm Neu gewählter Kommandant

Das Kommando bleibt aber in der Familie: Der 33-jährige Mattias Böhm, Sohn von Michael Böhm, wurde zum neuen Kommandanten gewählt.

Seit der Jugend bei der Feuerwehr engagiert

Der bisherige Kommandant-Stellvertreter Reinhard Czuchal hat das Höchstalter erreicht, musste also sein Amt zurücklegen. Er war seit 1996 zweiter Kommandant-Stellvertreter, danach bis zuletzt erster Kommandant-Stellvertreter. Sein Sohn Markus Widhalm tritt in die Fußstapfen des Vaters.

Beide Feuerwehrmänner waren bereits in ihrer Jugend sehr engagiert im Feuerwehrwesen und sind sich darin einig, immer für die Bevölkerung da sein zu wollen: „Weil uns das Ehrenamt wichtig ist. Wir finden, dass wir das nötige Wissen, die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen dazu besitzen. Wir haben eine super Mannschaft hinter uns, mit der wir alle Herausforderungen, die uns gestellt wurden, bis jetzt gemeistert haben. Wir werden diese auch in Zukunft meistern.“

Die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde sei gut, sodass man „bedenkenlos in die Fußstapfen der Funktion unserer Väter treten kann, wenn man weiß, dass diese hinter einem stehen, die Feuerwehr mit Rat und Tat unterstützen und immer ein offenes Ohr für uns haben“.

Neues Feuerwehrgebäude, Großeinsätze, Katastrophenhilfe

Die Väter haben in ihrer Feuerwehrzeit einige bedeutende Ereignisse erlebt. Dazu zählt der Einzug ins Feuerwehrgebäude in der Albrechtser Straße im Jahr 1998 – damals noch mit zwei eigenständigen Wehren und Kommandos. Zahlreiche Großeinsätze waren zu meistern, darunter die Unterstützung beim schweren Busunfall in Schrems, Schneekatastrophen, das Jahrhundert-Hochwasser 2002, Hochwasserhilfe in Bosnien, Blitzeis in Slowenien, viele Unfälle und Brände.

Auch wenn die beiden neugewählten Führungskräfte junges Blut in die Belegschaft bringen: Sie wollen an der bisher gut laufenden Führung nichts ändern und hoffen, dass sie bei den Kameradinnen und Kameraden genauso Vertrauen und vor allem Rückhalt haben, wie es ihre Väter hatten.

Sechs Kameraden wurden indes im Rahmen der Jahreshauptversammlung befördert– Lukas Steininger, Walter Baier, Tobias Schmied, Nico Jany, Anja Schmid und Katja Mitmannsgruber.

