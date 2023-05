Christian Dogl ist Bürgermeister, Nowak und Schmidt rücken nach

Im Gemeinderat von Waldenstein standen am 11. Mai Neuwahlen an: Nachdem Alois Strondl - der Albrechtser war seit dem Jahr 2000 Bürgermeister - sein Amt mit 30. April zurücklegte, rückte Christian Dogl nach. Er war seit 2015 bereits Vizebürgermeister für die ÖVP und Obmann der Kleinregion Waldviertler StadtLand. Christian Dogl lebt in Groß-Neusiedl und gehört dem Waldensteiner Gemeinderat seit dem Jahr 2005 im Team der ÖVP an. Im Jahr 2015 folgte er Othmar Nowak als Vizebürgermeister nach.

Er ist beruflich seit dem Vorjahr Leiter der Medizintechnik am Landesklinikum Gmünd. Der 51-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Die ÖVP stellt 17 der 19 Mandatare im Waldensteiner Gemeinderat, SPÖ und Grüne verfügen jeweils über ein Mandat.

Als neuer Vizebürgermeister wurde Gregor Nowak (Jahrgang 1977) vorgeschlagen. Der Waldensteiner ist Lehrer an der Mittelschule Gmünd und Obmann des Tennisvereins. Als Gemeinderat war er bislang etwa für das Sport- und Kulturzentrum zuständig, nun übernimmt er zusätzlich die Agenden Kultur und Tourismus. Durch Alois Strondls Ausscheiden aus dem Gemeinderat wurde ein Platz frei, den die ÖVP nachzubesetzen hatte: Johannes Schmidt aus Albrechts wurde als neuer Mandatar gewählt. Alle Wahlen waren einstimmig.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.