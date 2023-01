Bezirk Gmünd: Wer will mitmischen?

Foto: NOEN

Waren Plakat-Überreste der Bundespräsidentenwahl im Oktober noch bis in den Dezember neben Straßen zu sehen, wurden sie mittlerweile durch neue Plakate ersetzt: Am 29. Jänner steht in Niederösterreich die Landtagswahl an. Im Bezirk Gmünd sind 29.530 Personen wahlberechtigt – nach Wegfall der Zweitwohnsitzer fast 5.200 weniger als bei der bislang letzten Landtagswahl im Jahr 2018.

Das entspricht einem Minus von 17,6 Prozent, ist der höchste Rückgang an Wahlberechtigten im Waldviertel. Die Ausgangslage: Vor fünf Jahren erreichte die ÖVP in Gmünd 54 Prozent, die SPÖ kam auf 30 Prozent, die FPÖ auf 13,4, die Grünen auf 4,9 und Neos auf 3,2 Prozent. Die Kandidaten:

Die Abgeordnete

Margit Göll will ihr Mandat im Landtag verteidigen. Foto: VPNÖ

Wie schon 2018, ist Margit Göll Spitzenkandidatin für die ÖVP. Die Kindergartenpädagogin und Bürgermeisterin von Moorbad Harbach ist seit 2016 Landtags-Abgeordnete. Sie will das Mandat verteidigen: „Anzutreten war selbstverständlich, ich habe noch viel vor“, sagt sie.

„Viel vor“ habe sie vor allem im Bereich der lokalen Gesundheitsversorgung, des flächendeckenden Glasfaser-Ausbaus, Ausbaus von Kinderbetreuung und Bildungsmöglichkeiten auch auf tertiäre Angebote im Bezirk und Mobilität. Wegen der niedrigen Zahl an Wahlberichtigten ist das Mandat nicht abgesichert, Göll also auf Vorzugsstimmen angewiesen. Eine Modusänderung bei der ÖVP könnte das erleichtern: Jede Vorzugsstimme für einen der 15 Kandidaten der Bezirksliste wird auch der Spitzenkandidatin zugerechnet. Zudem kämpft Sebastian Stark ums NÖ „Jugendmandat“ für den stärksten Kandidaten unter 30.

Der Stadtrat

Michael Bierbach tritt für die SPÖ als Spitzenkandidat an. Foto: SPÖ NÖ

Spitzenkandidat der SPÖ ist Michael Bierbach. Beruflich bei der ÖBB beschäftigt, ist der Klein-Eibensteiner seit 2010 Stadtrat in Gmünd und seit dem Vorjahr SPÖ-Bezirkspartei-Obmann. Thematisch spricht er etwa die Bereiche Arbeit und Wirtschaft an, um „den Industriestandort abzusichern und zukunftsreif aufzustellen“. In Sachen Mobilität denkt Bierbach an den dreispurigen Ausbau der B2 bei Schrems, ein Konzept zum Radweg-Ausbau vor allem ins Gmünder Umland und das Stärken der Franz-Josefs-Bahn.

Aus dem Waldviertel sitzt für die SPÖ aktuell der Garser Josef Wiesinger im Landtag. Auf der Landesliste sei dieser hinter Bierbach gereiht, sagt SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Thomas Miksch: „Die Mandatsverteilung hängt letztlich von den Vorzugsstimmen ab.“

Die Parteiobfrau

Anja Scherzer ist FPÖ-Spitzenkandidatin aus dem Bezirk. Foto: privat

Ihren Schwerpunkt legt Anja Scherzer auf die medizinische Versorgung am Land, leistbares Wohnen für alle Altersgruppen und ausreichend Betreuungsplätze für Kinder. Die FPÖ-Bezirksparteiobfrau ist auch Gemeinderätin in Amaliendorf-Aalfang. Zu den bevorstehenden Wahlkampf-Wochen sagt sie: „Jeder Wähler und jede Wählerin soll sich eine eigene Meinung bilden und darüber nachdenken, ob er mit den Entwicklungen in unserem Land zufrieden ist.“ Sie hoffe auf einen „ehrlichen und fairen Wahlkampf, bei dem es um die Inhalte und Kandidaten geht“.

Sie wolle dem Bezirk auf Landesebene eine starke Stimme geben, sagt Scherzer: „Das Waldviertel ist ein wichtiger Teil Niederösterreichs und so soll es auch behandelt werden.“

Der Klimaaktivist

Die Grünen schicken Christian Oberlechner ins Rennen. Foto: F: Die Grünen

Er verstehe sich in erster Linie als Klimaaktivist anstatt als Politiker, sagt Christian Oberlechner. Seit 2020 Grünen-Gemeinderat in Waldenstein, sieht er seine Schwerpunkte in einer sozial-gerechten Mobilitätswende, „Klimaschutz als Schutz für die Ärmsten“ und im Schützen von Boden vor Versiegelung.

Klimaschutz sei nicht als eigenes Thema zu sehen, sondern als roter Faden für viele andere Bereiche, meint er. Der Sozialpädagoge sieht sich als „Aushängeschild der Bürger:innenbewegungen im Waldviertel. Ich stehe gerne vorne als Repräsentant unseres Teams.“

Der Youngster

Adrian Fuchs bestreitet für die Neos seinen ersten Wahlkampf. Foto: NEOS

Der Schremser Adrian Fuchs (20) führt für Neos die Liste im Bezirk Gmünd an. „Wir Jungen dürfen von dieser Politik nicht länger zu den Dummen gemacht werden. Wir sind diejenigen, die eine zukunftsvergessene Politik ausbaden müssen – sei es beim Klimawandel, der Teuerung oder den Korruptionsfällen.“

Der Zivildiener will sich außerdem für mehr Treffpunkte für Jugendliche, Öffi- und Radwegnetze-Ausbau sowie erneuerbarer Energie einsetzen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.