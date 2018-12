Wasser ist unser Lebensquell. Auch wenn es so scheint, als hätten wir genug davon, wurde in der Stadtgemeinde Gmünd über Jahrzehnte viel darüber nachgedacht, wie Trink- und auch Abwasser optimal genutzt werden können.

Die gereinigten Abwässer fließen von der Kläranlage seit Jahrzehnten auf österreichischem Staatsgebiet in die Lainsitz und gelangen dann sofort ins benachbarte Tschechien. „Wir sind hier am Beginn des Wasserweges in die Nordsee, wir wollen sauberes Wasser einbringen“, so Projektleiter Franz Höllrigl (Stadtgemeinde Gmünd).

Die Stadtgemeinde Gmünd befindet sich in der Finalrunde zur Fertigstellung eines innovativen Niederschlagswasser-Entsorgungsprojektes, das schon vor rund 30 Jahren gemeinsam mit Andreas Habsburg-Lothringen angestrebt wurde.

Neues Abwassersystem dient Generationen

Die Oberflächenwässer aus Straßen, Dachflächen und befestigten Einfahrten aus vier der jüngeren Gewerbe- und Wohngebiete (siehe Infobox) gelangen jetzt nicht mehr ungenutzt in die Kanalisation, sondern fließen – ihrem natürlichen Wasserweg folgend – entlang der Teichkette und stehen der Kulturlandschaft so lange wie möglich zur Verfügung.

Es sei ein Vorzeigeprojekt, da sind sich Habsburg-Lothringen und Höllrigl einig. „Niederschlag zu ernten ist eine weltbekannte Tatsache, wird aber in unserem Breitengrad von der Allgemeinheit wenig beachtet. Das Rückhalten des Wassers ist in diesem Projekt unsere Spezialität“, sind Franz Höllrigl und Salvator Habsburg-Lothringen stolz.

Einerseits dient dieses Rückhalten dem Hochwasserschutz, weil das Abwasser nicht schnell über ein Rohrsystem in die Flüsse gelangt, sondern sich über Rückhaltebecken (Retentionsbecken) und offene Gerinne in der Landschaft ausbreiten kann.

Ebenso wichtig: Das Wasser steht der Kulturlandschaft zur Verfügung, dient somit Flora und Fauna – und somit auch dem Klima!

„Das ist eine Anlage, die auch noch nächsten Generationen nützen wird“, ist VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer von der 1,2 Millionen-Euro-Investition überzeugt. Die natürliche Fließrichtung des Wassers in der Teichkette vom Aßangteich über den Kleinen Harabruckteich zum Fuchsteich wird genutzt. Daher sind Kanalrohre und Pumpen nicht notwendig. So erspart die Gemeinde der Umwelt über Generationen gesehen hohen Energieaufwand und schont die Stadtkasse.

„Durch die enge Zusammenarbeit bei der Planung entsteht keine Schädigung der Wasserqualität in meinen Teichen“, ist Habsburg-Lothringen überzeugt.

Becken bei Merkur und am Teichkettenweg

Spaziergänger am Teichkettenweg haben es bemerkt: Gerade wurde auf halbem Weg vom Harabruckteich zum Fuchsteich ein spezielles Vorreinigungs-Retentionsbecken für Niederschlag fertiggestellt, in das Wasser auf direktem Weg von der Habsburg-Lothringen-Straße inklusive der fünf „Blumenwege“ und der Merkur-Parkfläche fließt.

Die letzten 180 Meter Rohre werden in den nächsten Wochen in den Fahrradweg verlegt und an das Becken angeschlossen. Das Becken ist mit Lehmboden aus den Bauarbeiten der Lagerstraße abgedichtet, mit unterschiedlichst gekörntem Schotter ausgebettet und durch einen Schotterdamm geteilt. Darauf kommt eine Humusschicht. Diese Schichten funktionieren wie Siebe, indem sich feste Stoffe (etwa Reifenabrieb) absetzen. Durch ein Drainage-Rohr-System am Beckenboden unter dem Schotter fließt das gereinigte Wasser direkt in das offene Gerinne zum Fuchsteich. Für Starkregen gibt es zusätzlich einen Überlauf am Damm.

Geplant ist noch ein weiteres Retentionsbecken in der Eichenallee, damit auch das Niederschlagswasser von hier zum Fuchsteich geleitet werden kann. Dann werden zusätzlich 1,1 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus diesen vier Gebieten in den Fuchsteich fließen. Um ein Überlaufen des Fuchsteiches zu vermeiden, wurde nahe beim Zapfen ein ausgeklügeltes Trichtersystem angeschlossen, das ein Zuviel an Wasser in das offene Gerinne zur Braunau leitet.

Problem: Gelöstes Streusalz im Teich

Die neue Wohngegend in der Habsburg-Lothringen-Straße ist sehr nah an den Fischteichen und das Streusalz könnte schaden. Zumindest belegen Studien, dass Algen hohen Chloridgehalt im Wasser nicht aushalten.

Deshalb herrscht in der Habsburg-Lothringen-Straße inklusive der fünf „Blumenwege“ ein Streusalzverbot, das auch für die privaten Haushalte gilt.

„Wir danken Andreas Salvator Habsburg-Lothringen, dass er die Wasserspiegel in den Teichen während der Bauarbeiten hat absenken lassen. So konnten wir zügig arbeiten und sind rasch vorangekommen. Die Gemeinde sparte sich viel Geld, weil wir während der Arbeiten das Wasser in den Künetten nicht abpumpen mussten“, freut sich Höllrigl über das Gelingen dieses wichtigen Projektes.