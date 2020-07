Bereits das vierte Buch verfasste der ehemalige Polizeibeamte Franz Schanza aus Niederschrems. Diesmal erzählt er in seinem Buch „Auf der Wanderschaft“ Sagen und Märchen aus den östlichen Bundesländern Niederösterreich, Wien und dem Burgenland. Es handelt von einem verzauberten Brüderpaar und ihren Erlebnissen in unseren Bundesländern. Auf 146 Seiten beschreibt der Autor die Nacherzählung eines Lesebuches aus dem Jahr 1947, das den Titel „Mein Heimatland“ trug.

Franz Schanza veröffentlichte auch die Werke „Die Anderlfabrik“, in der er sein Aufwachsen und seine Erfahrungen aus der Gegend um diese Fabrik erzählt, „Bono - ein Partner auf vier Pfoten“, in dem er seine Erlebnisse mit dem Begleithund seines Sohnes berichtet, und „Österreich – ein Zelt und zwei Pferde“, in dem er von seiner ersten Österreichrundfahrt mit seinem Moped, einer Puch DS 50, im Jahr 1968 erzählt. Sämtliche Bücher sind im Eigenverlag erschienen, beim Autor und in der Buchhandlung Spazierer in Schrems erhältlich.