Hinter die im Spätherbst 2018 angelaufenen Arbeiten für den Hochwasserschutz im Bereich zwischen Kriegerdenkmal und Heumühle in Niederschrems rückte ein Fragezeichen: Teile des wasserrechtlich genehmigten Projektes fallen, wie sich herausgestellt hat, in das 1996 in den Rang eines Naturdenkmals erhobene Areal „Durchbruchsstrecke des Braunaubaches“ – das als solches aber geschützt ist.

Wie es weitergehen soll, das müssen laut Bezirkshauptmann Stefan Grusch Gutachter klären. „Wir wollen die Gemeinde unterstützen, dazu bedarf es aber auch einer fachlichen Beurteilung des naturschutzrechtlichen Aspektes“, sagt Grusch. An dem etwa 85 Meter langen Stück prallen schwer ausgleichbare Interessen aufeinander – der Schutz des Naturdenkmals am Ausläufer des Ramsargebietes und jener der Anrainer und der Öffentlichkeit im Hinterland bzw. weiteren Bachverlauf. Um die Engstelle zu entschärfen und Stauraum für ein „hundertjähriges Hochwasser“ zu schaffen, ist wie berichtet eine Verbreiterung einer um 70 cm erhöhten neuen Brücke samt Eintiefung der Bachsohle und Errichtung eines kurzen Mauerstücks geplant.

Bezirkshauptmann verspricht rasch Klarheit

Aus der Sicht von Baustadtrat Michael Preissl (SPÖ) ist der Aspekt des Naturdenkmals im Genehmigungsverfahren kein Thema gewesen, zumal die konkrete Ausdehnung des geschützten Gebietes unklar gewesen sei. „Ich persönlich hatte gedacht, dass das Schutzgebiet erst außerhalb des bereits verbauten Gebietes beginnt“, sagt Preissl. Von einem Projektstopp sei derzeit keine Rede – der wasserrechtliche Bescheid gelte bis zu einer allfälligen Aufhebung und Formulierung eines neuen Bescheides. Die Arbeit werde nach der Winterpause in den nächsten Tagen wieder aufgenommen.

Bezirkshauptmann Grusch fasst zusammen: „Es wird gelten, das öffentliche und Anrainer-Interesse am Hochwasserschutz und das Interesse am Naturdenkmalschutz abzuwägen.“ Man sei bemüht, zeitnah eine Entscheidung herbeizuführen. Die Kosten für den laufenden Bauabschnitt liegen in der aktuellen Version bei 870.000 Euro.