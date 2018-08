In der Niederschremser Straße wurde es am Montag ernst: Die Straßenmeisterei Schrems begann mit der Baustelleneinrichtung für die Sanierung und Neugestaltung. Da wurde ausgemessen, Markierungen angebracht, auch die eine oder andere Frage von Anrainern beantwortet. Nach der Verlegung diverser Einbauten wie EVN-Erdkabel und Glasfaser ist die Fahrbahn stark in Mitleidenschaft gezogen, weshalb sie nun auf 280 m Länge saniert wird.

Dazu wird der alte Belag abgefräst, der Unterbau teilweise saniert, und anschließend die Straße neu asphaltiert. Auch die Nebenanlagen (Gehsteige, Parkplätze) werden neu gemacht.

"Genaue Termin wird bestimmt"

Da die Tempo-30-Beschränkung immer wieder missachtet wird, werden drei gepflasterte Querungen eingebaut, die als „optische Bremse“ wirken sollen. Die Kosten dafür trägt die Firma Gea, die rund 45.000 Euro Eigenanteil beisteuert, um die Straße neu zu gestalten. Auf die Stadtgemeinde Schrems und das Land NÖ entfallen jeweils rund 110.000 Euro.

Für die Fräsungs-, Unterbau- und Asphaltierungsarbeiten ist eine voraussichtlich zweiwöchige Totalsperre erforderlich. „Der genaue Termin wird in Absprache mit den betroffenen Firmen bestimmt, wahrscheinlich wird es gegen Ende September sein“, kündigt Straßenmeister Martin Pichler an. Die Umleitung wird über die Bahnhofstraße zur Zwicklbrücke führen, für die Anrainer wird es, soweit es die Arbeiten erlauben, eingeschränkte Zufahrtsmöglichkeiten geben.