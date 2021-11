Bezirk Gmünd: Aus für Adventmärkte

Schrems und Heidenreichstein machten den Anfang, nun wurden auch der Gmünder Adventmarkt und die Weitraer Adventtage abgesagt.

„Wir bieten dafür wieder unsere zauberhaften Adventbummel“, erklärt Organisatorin Alexandra Kuttner für Weitra. Bis zur Corona-Warnstufe drei sei ein Sicherheitskonzept geschnürt worden, aber: „Mit Stufe vier ist das nicht mehr tragbar.“ Die Werkstatt Weitra will dafür von 27. November bis 9. Jänner ein zweites Mal zum zauberhaften Adventbummel durch Weitra einladen. „Das hat sich 2020 bewährt. Heuer legen wir den Schwerpunkt auf das Thema Adventbräuche in Europa. Es wird sicher spannend“ , so Kuttner, die die Sonntag-Öffnung als Chefsache bezeichnet. Unsere Gastrobetriebe und Geschäfte würden gerade im Advent guten Alternative zu übervollen Einkaufszentren bilden.

In Gmünd war die Absage indes schon vorm Wochenende fix. „Wir gingen bereits von 2G aus. Der Aufwand für Absperrungen, Kontrolle und Security wäre für einen Markt dieser Größe wirtschaftlich nicht vertretbar gewesen, zumal die Aussteller mit Einbußen rechnen mussten“, sagt Organisator Thomas Breit. Die Kaufleute wollen nun die 2020 gestartete Aktion „Bewegte Schaufenster“ mit einem Profi-Dekorateur wiederholen. Auch ein Adventkino für Kinder ist geplant.