Feuerwehr Brand: Aufräumen nach dem Sturm

Am Tag, nachdem das Sturmtief „Ylenia“ mehr als 120 Feuerwehrleute im Gmünder Bezirk auf Trab gehalten hatte, wurden zwei weitere Sturmeinsätze verzeichnet: Die Brander Kameraden wurden einmal am Vormittag und einmal am frühen Nachmittag zu Aufräumarbeiten gerufen.

Lesezeit: 1 Min CD Christine Deutsch