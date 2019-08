Der monatelange Ärger von Leopold Semper aus Gmünd wegen der Registrierung seines B-Free-Handys war auf Intervention der NÖN innerhalb weniger Stunden verflogen.

Der Gmünder ließ sein Handy Mitte Februar beim Postamt in Gmünd, das als A1-Partner fungiert, registrieren, ebenso das B-Free-Handy seiner Gattin. Im April fragte er nochmals nach. „Ihr Handy ist bereits registriert, hat es geheißen“, erzählt der Gmünder, der aber ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache hatte. Das habe ihn nicht getäuscht. „Im Juni hieß es auf einmal, dass meine SIM-Karte registriert sei, aber bei A1 diese Daten nicht vorhanden seien.“ Dann ging der Spießrutenlauf für Leopold Semper los: „Von der Post wurde ich zur A1-Hotline verwiesen, von dort wurde ich wieder zur Post geschickt. Keiner konnte mir sagen, wer mir helfen könnte.“

Ärgerlich war diese Situation allemal, das B-Free-Handy seiner Gattin wurde nämlich problemlos registriert. „Als Ausweg aus dieser verfahrenen Situation wurde mir ein angemeldetes Handy angeboten, bei dem wieder Grundgebühren zu zahlen sind. Aber genau deshalb habe ich 2013 auf ein B-Free-Handy gewechselt“, erzählt Semper. – Mit seinem Problem wandte er sich an die NÖN. Mit einem Mail an die A1-Pressestelle wurde der Sachverhalt am 25. Juli dokumentiert, nach nicht einmal drei Stunden später erhielt Leopold Semper einen Anruf von A1: „Die Registrierung ist erledigt.“

Wertkartenhandys bis September registrieren!

„Wir nehmen an, dass der Mitarbeiter der Postfiliale einen speziellen Punkt bei der Registrierung nicht ausgewählt hat. Warum der Kunde dann zwischen Serviceline und Händler hin und her geschickt wurde, können wir nicht nachvollziehen und tut uns leid“, lautete die Rückmeldung von Livia Dandrea-Böhm, Leiterin der Pressestelle von A1, an die NÖN.

Sie verweist auch darauf, dass ab 1. September bei einer Guthabenaufladung die Rufnummer eines nicht angemeldeten Handys registriert sein muss. „Ist die Nummer nicht registriert, muss eine Registrierung durchgeführt werden. Andernfalls ist eine weitere Aufladung nicht möglich. Das bestehende Guthaben kann natürlich ohne Registrierung aufgebraucht werden. Wird ein Jahr nicht aufgeladen, verfällt die Nummer.“