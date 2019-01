NÖN: Frau Marold, wie kamen Sie zum Engagement für das Stück „Die lustige Witwe“?

Eva Maria Marold: Ich bin seit vielen Jahren mit dem Schloss-Weitra-Festival-Intendanten Peter Hofbauer und dem Metropol eng verbunden. Er hat mich gefragt, ob ich das machen will und es hat gepasst.

Was war ausschlaggebend für Ihre Zusage?

Marold: Ich frage zuerst immer nach dem Regisseur. Andy Hallwaxx, der auch heuer wieder in Weitra zum Einsatz kommt, ist mein Lieblingsregisseur. Außerdem kenne ich fast alle Kollegen, die hier mit mir auf der Bühne stehen werden. Da weiß man also, worauf man sich einlässt.

Haben Sie schon einmal bei „Die lustige Witwe“ mitgewirkt?

Marold: Ich kenne nur das Vilja-Lied, das ich als Vorsingelied für Operetten einstudiert habe. Da Peter Hofbauer diese Operette umgeschrieben hat, darf man sich nicht eine klassische Version erwarten. Dadurch wird es bestimmt nicht fad. Außerdem mache ich nie etwas doppelt.

Wie schaut der Zeitplan aus?

Marold: Ab Mitte Mai starten die Proben in Wien, am 24. Juni übersiedeln wir nach Weitra, am 5. Juli ist Premiere. Bis dahin bin ich öfter bei „Was gibt es Neues?“ und habe ein paar Soloauftritte. Danach spiele ich im Metropol „Die Fledermaus“, die ja im Vorjahr in Weitra aufgeführt worden ist. Da springe ich für Dunja Sowinetz ein.

Kennen Sie Weitra?

Marold: Ich freue mich schon sehr auf die Stadt und das Festival. Alle schwärmen von Weitra, ich höre nur Gutes. 2016 habe ich mir „Pension Schöller“ angesehen, mehr kenne ich nicht. Ich bin schon ziemlich gespannt.

Wie bringen Sie die Familie mit zwei Söhnen und die lange Arbeit in Weitra unter einen Hut?

Marold: Meine Söhne sind zehn und 14 Jahre alt. Es überschneidet sich nur die letzte Schulwoche, und da sorgen meine Tante und mein Vater für die Buben. Nach Weitra kommen sie nicht, es gibt für sie andere Ferienpläne. Seit ich Mutter bin, arbeite ich nur jeden zweiten Sommer. Diesen Luxus gönne ich mir als Selbstständige. Das ist, wie wenn ein Angestellter für acht Wochen Urlaub nehmen würde.

www.schloss-weitra.at