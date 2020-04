Uni in Coronazeiten: Gut, aber langwierig.

Zu dritt arbeiten wir vor unseren Laptop-Bildschirmen an einer Präsentation. Im regulären Unterricht würden wir über Vorschläge rege diskutieren. Nun, in der Skype-Konferenz spricht immer nur einer, weil sonst am Ende gar keiner verstanden wird. Deshalb sind wir Studenten in den Unterrichtseinheiten stumm geschalten. Der Stundenplan unseres Studienganges an der FH St. Pölten wurde – soweit möglich – auf Video-Lehrveranstaltungen umgestellt. Unabhängig vom Ort, abhängig von der Internetverbindung sozusagen.

Die Dozenten sehen uns nicht, weil die Kameras aus sind. Nur bei Wortmeldungen und Online-Präsentationen werden Mikros und Kameras eingeschalten. Es funktioniert überraschend gut und diszipliniert. Aber das Flair der Hochschule fehlt – und die anderen: Gespräche, Austausch, manchmal auch Tratsch. Sogar mancher Dozent hat in seiner physischen Abwesenheit beteuert, die Studierenden würden ihm fehlen.

Der Tenor unter befreundeten Studenten auch anderer FHs und Unis? Fernlehre klappt gut, birgt aber mehr Arbeitsaufwand. Unterlagen fürs Selbststudium, Literatur soll zusammengefasst, Arbeitsaufträge ausgearbeitet werden. Nicht an allen Hochschulen werden die Lehrveranstaltungen online gehalten.

Nach fast zwei Stunden ist unsere Präsentation fertig und muss nur noch zur Abgabe hochgeladen werden. An der FH hätte es vielleicht eine Stunde gedauert.