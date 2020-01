Echte Streitthemen blieben dort, wo ÖVP, AfG & FPÖ im Jahr 2015 ihre Koalition mit hauchdünner Mehrheit zur jahrzehntelangen Bürgermeister-Partei SPÖ öffentlich gemacht hatten, aus:

… Helga Rosenmayer gab sich als gestalterische Bürgermeisterin, deren ÖVP nun auch formell zur stärksten Kraft gewählt werden will, und die alle zu Mitarbeit und Mitgestaltung einlädt;

… Hubert Hauer (AfG) gab sich als Polit-Routinier in einer Kleinpartei, der als Vizebürgermeister seine Handschrift in der Stadtentwicklung hinterlassen habe und daran anknüpfen will;

… Thomas Miksch präsentierte seine SPÖ als Mehrheitsfraktion, die in Opposition die Mitarbeit dem sturen Protestkurs vorgezogen hatte und nun zurück ins Bürgermeister-Büro möchte;

… Benjamin Zeilinger als Stadtrat der FPÖ gab sich als bürgerlich-konstruktive Kraft der Koalition, der aus der Parteilinie ausschert und alles andere als eine rechte Krawallpartei anführt.

Was braucht’s in Gmünd?

Wohnraum-Knappheit nannten alle Kandidaten als große Herausforderung. Rosenmayer nannte zudem die Fortsetzung von Straßensanierungen und Radwegenetzbau, Gesundheitsversorgung sowie Impulse für Senioren als zentrale Anliegen. Hauer: Man müsse beim Klimaschutz den bisherigen Weg (LED, PV-Anlagen auf Gemeindehäusern) „auf Straße & Schiene bringen“ – es brauche Ausbau und leistbare Preise auf der Franz-Josefs-Bahn, auf der Straße müsse man für Umfahrungen von Kirchberg und Ullrichs eintreten. Zeilinger sieht indes im Tourismus den Bedarf, „Vorhandenes zu bewerben, die Stadtgemeinde braucht einen Förder-Spezialisten“. Dieser könne auch zu Marketing und Entwicklung der Innenstadt-Leerstände beitragen.

Aus der Sicht von Miksch muss rasch in die technische Ausbildung für den regionalen Bedarf investiert werden: Man habe in Zwettl gesehen, wie schnell das mit politischem Willen realisiert sein könne. „Wir brauchen die Ausbildung hier – das kann bis zum akademischen Grad gehen“, so Miksch.

Ferner Lebensabend

Es brauche zudem, so Miksch, endlich ein Landespflegeheim. „Das ist eine mutige Vision, aber so mutig kann sie nicht sein – es gibt eines in Weitra, eines in Litschau und eines in Schrems, nur keines in der Bezirkshauptstadt“, so Miksch zu Rosenmayer: Man solle die „guten Kontakte zum Land“ dafür nutzen. Aktuell gingen Pflegebedürftige an Heim-Standortgemeinden verloren, so Miksch, „das sind auch Gmünder Bürger, die ihre Stadt verlieren, obwohl sie gerne ihren Lebensabend in Gmünd verbringen würden. Schrems ist nicht aus der Welt – aber sag das einem Fußballer.“

Rosenmayer bestätigte „dringenden Bedarf“ für ein Pflegeheim, sie schleppe regelmäßig „eine ganze Mappe mit Unterschriften“ ins Landhaus, weise darauf hin, dass „wir unbedingt eines brauchen und wollen“. Es werde aber darauf verwiesen, dass es bereits drei Heime im Bezirk gibt. Sie sieht auch andere Optionen, älteren Menschen und deren Familien zu helfen: Ihr schwebt eine „Art Tagesstätte“ vor, wo etwa tageweise Betreuung angeboten werden könne, „das wäre auch für pflegende Menschen eine große Hilfe“.

Stadtbus als „Vision“

Senioren-, Jugend- und Wochenmarkt-Taxi seien teils gut angelaufen, bilanzierte VP-Rosenmayer, räumte aber weiteren Bedarf ein: Ein Stadtbus „wäre eine Vision. Ich werde von vielen älteren Menschen darauf angesprochen.“ Zunächst brauche es ein Konzept.

FP-Zeilinger will das Projekt einer anderen Gemeinde prüfen, wo sich Freiwillige anbieten, Menschen „von A nach B zu bringen“. Da gebe es mehr Angebot an Diensten als Nachfrage. In Gmünd sei einst unter anderem mit dem O-Bus viel Innovatives in Sachen Mobilität geschehen, sagte indes SP-Miksch. Er forderte wieder mehr Mut beim öffentlichen Verkehr ein: Ein Citybus mache nur Sinn, wenn er regelmäßig und verlässlich mit fixem Fahrplan fahre.

Watschen, Hochwasser & Co

Aus dem Publikum kam Kritik an der „Plakatflut“ im Wahlkampf in Zeiten des Umweltschutzes, an E-Autos, Enten- und Taubenfütterern, am Zustand der Böhmzeile oder ausbleibenden Hochwasserschutz in der Altstadt. Umwelt-Stadtrat Miksch: „Ich habe nie so viele Watschen bekommen wie 2015 bei der Umsetzung des Fütterungsverbotes. Das ging bis zu Droh-Mails.“ Verbote würden gegen übertriebenes Füttern nicht helfen, beteuerte Rosenmayer, man könne es nur mit Reden probieren.

Das Hochwasserschutz-Projekt sei beim Land NÖ eingereicht, „aber manches dauert halt“ – daran hänge auch die Böhmzeil-Sanierung. Hauer: Er hoffe, dass der Bau noch im ersten Halbjahr 2020 starten könne.

Strandbaden & Eislaufen

Kritik kam auch am Fehlen einer fixen Eislauffläche, Familien müssten etwa nach Schrems ausweichen. „Das kostet dort zigtausend Euro“, sagte AfG-Hauer, eine gemeinsame Lösung wäre besser. Das sieht SP-Miksch anders: Energieeffiziente Möglichkeiten für einen Eislaufplatz sollten „so rasch wie möglich“ umgesetzt werden, das ginge sogar am Stadtplatz. – Sorgen, der geplante Strandbad-Kauf aus einer Konkursmasse werde aufgegeben, wurden zerstreut: Alle am Podium bekannten sich dazu.

Der 26. Jänner

Rosenmayer gab als ÖVP-Wahlziel aus, erstmals Erster eins in Gmünd zu werden. Miksch will nach der Erfahrung 2015 die absolute Mehrheit zurück zur SPÖ holen und an die Jahre der SP-VP-Koalition Opelka/Libowitzky anknüpfen, „es war ein gutes Miteinander, die haben die Stadt weiter gebracht“. Zeilinger kann sich „gut vorstellen“, in aktueller Konstellation weiterzumachen.

Hauer regte ein Übereinkommen aller an, „eine Regierung mit den besten Köpfen“. Rosenmayer: „Das Bunte tat Gmünd gut – je bunter, umso besser.“

Aktuelle Mandatsverteilung: SPÖ 14, ÖVP 13, FPÖ 1, AFG 1.

Mehr dazu auch in der nächsten Ausgabe der Gmünder NÖN ab 22. Jänner.