Feuerwehren im Bezirk Gmünd: Seit 152 Jahren für andere da

Werbung

Als erste Feuerwehr im Gebiet des heutigen Bezirkes Gmünd wurde 1870 jene von Schrems gegründet, 1873 folgte Weitra, 1874 Gmünd und 1877 Litschau. Die Anfänge waren vielfach mühsam und kraftraubend. Heute ist die Ausrüstung in den insgesamt 85 Feuerwehren in 21 Gemeinden des Bezirkes top, die Herausforderungen wurden aber nicht leichter – im Gegenteil.

Feuerwehren wurden einst vorwiegend nach Großbränden als „Turner-Feuerwehren“ gegründet – mit Mitgliedern aktiver Turnvereine. „Die Männer waren körperlich fit, konnten dadurch Aufgaben der Pumperer (heute Maschinisten), Leiterer und Steiger (heute Angriffstrupp) übernehmen. Außerdem waren sie es gewohnt, sich unterzuordnen“, sagt Ehrenverwalter Adolf Fischer, seit 1957 bei der Feuerwehr Gmünd. Unterstützt wurden die ersten Floriani von örtlichen Unternehmern, die Kameradschaft war schon damals das Um und Auf in jeder Wehr.

In den ersten Jahren bei Großbränden noch ohne Chance

Zu den Bränden – die damals einzigen Einsatzszenarien – wurden die Kameraden mit Hörnern, Glockengeläut oder Zurufen alarmiert. Sie rückten mit Pferdefuhrwerken aus. Bauern stellten Pferde zur Verfügung, auf die handbetriebene Kolbenpumpen (Hyprophore) geladen wurden. Zum Einsatz kamen auch handgezogene Feuerspritzen. „Damit hatte man gegen Großbrände keine Chance. Die Schäden waren enorm. Oft brannten viele Häuser zugleich nieder – wegen Nachlässigkeit des Hauseigentümers, defekter Rauchfänge, aber auch Brandstiftung“, weiß Christian Beer von der Feuerwehr Niederschrems, Sachbearbeiter für Feuerwehrgeschichte im Bezirksfeuerwehrkommando.

Die Kameraden rückten mit weißer Hose und schwarzen bzw. braunen Uniformjacken samt Leibriemen aus. Zwillich- bzw. Drillich-Jacken bestanden aus zwei- bzw. dreifach übereinander genähten Stoffen, waren extrem schwer und brauchten lange zum Trocknen. „Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass viele deshalb nach Löscheinsätzen an einer Lungenentzündung gestorben sind“, berichtet Beer, der auch einen Feuerwehrhelm aus dieser Zeit renoviert hat.

Erleichterung kam Mitte der 1920er-Jahre mit Motorspritzen, die anfangs mit Pferden gezogen wurden. Nach einem Großbrand in Gratzen (heute Nové Hrady) wurde für die Feuerwehr Weitra eine solche Pumpe angekauft. „Damals ist der halbe Gratzener Stadtplatz abgebrannt“, berichtet Ehrenabschnittsbrandinspektor Günter Cepak.

Zweiter Weltkrieg brachte schwere Einschnitte – und Frauen zur Wehr

Ab etwa 1900 sorgten Wehren neben Bränden auch für Krankentransporte, hatten eigene Rettungsabteilungen. „Floriani mussten somit auch als Sanitäter ausgebildet werden“, weiß Ehrenbrandrat Hans Blach (Feuerwehr Litschau). 1938 übernahm das Deutsche Rote Kreuz diese Aufgaben: „Entweder wurden Mitglieder der Hitler-Jugend oder der Feuerwehr dafür verpflichtet.“

Mit dem Zweiten Weltkrieg änderten sich die Strukturen. Der Landesverband wurde aufgelöst. Viele Wehren agierten im Geheimen, daher sind Aufzeichnungen aus den Jahren bis 1945 kaum vorhanden. „Viele Frauen übernahmen im ‚Ehrendienst‘ das Löschen von Bränden. In einigen Orten wie Weitra gab es eigene Frauenfeuerwehren“, berichtet Cepak. Frauen bei der Feuerwehr waren damals unerlässlich, später brauchte es Jahre, bis Frauen wieder Mitglieder werden durften. Erst 1995 war es soweit.

Erzählt wird, dass in der Zeit auch Motorräder oder offene Fahrzeuge der Besatzungsmächte zum Einsatz kamen, die auf nicht ganz legale Weise in den Besitz der Wehren übergegangen sind. Kameraden mussten preußisch-blaue Blusen und Militärhelme als Uniformen tragen. Mit 60 Jahren wurden sie regelrecht aus der Feuerwehr geschmissen, einen Reservestand gab es somit nicht.

Finanzielle Not in den Nachkriegsjahren

Mit Kriegsende gründeten sich viele Wehren neu. „Der Kommandant der sowjetischen Besatzungsmacht hat den damaligen Bezirkshauptmann beauftragt, sich um die Wiederbelebung des Feuerwehrwesens zu kümmern. Somit haben sich Kommandant Anton Tüchler, der damals den Titel Wehrführer getragen hat, und mein Vater Friedrich als sein Stellvertreter um neue Mitglieder gekümmert. 1947 wurden erstmals Funktionäre gewählt. Es gab somit den ersten Landesfeuerwehrbeirat im Bezirk, diesem stand mein Vater vor“, erklärt Adolf Fischer.

In den Nachkriegsjahren konnten einige Bürgermeister – schon da war die Gemeinde für ihre Feuerwehren zuständig – in neue Fahrzeuge und Uniformen investieren. Man machte aus der Not eine Tugend, baute von Besatzern zurückgelassene Kriegsfahrzeuge zu Einsatzfahrzeugen um. Finanzielle Unterstützung kam oft nur von Unternehmern. „In Schrems gab es 24 Feuerwehrmitglieder, aber 58 unterstützende Mitglieder“, berichtet Christian Beer.

Aufschwung in den 1950ern

In den 1950er- und 1960er-Jahren verbesserte sich die Situation. Der neue Landesfeuerwehrkommandant Heger habe Schwung gebracht. Autos mit eingebauter Vorbaupumpe kamen. „Wir in Albrechts haben 1953 das erste angekauft. Erste Firmen, die auf Feuerwehr-Ausstattung fokussieren, etablierten sich“, sagt der frühere Gmünder Abschnittskommandant Franz Zechmann, der von allgemeiner Leere in Feuerwehrkassen vor diesem Aufschwung berichtet: „1947 betrug der Kassastand der Feuerwehr Albrechts lediglich 39 Schilling.“

Nun wurden auch Pumpen und Schläuche erneuert, erste Hydranten hielten mit dem Wasserleitungsbau in den Ortschaften Einzug – alles Erleichterungen für die Floriani, die davor Wasser aus Löschteichen oder Bächen holen mussten – Tankwägen gab es noch nicht. Die Mitgliederzahlen stiegen. „Es kam so weit, dass ein neues Mitglied erst aufgenommen werden konnte, wenn eine Uniform durch das Ausscheiden eines anderen freigeworden ist“, sagt der Bezirkskommandant Erich Dangl, auch Viertelsvertreter im Landeskommando.

Die 1970er brachten neue Herausforderungen. Technische Einsätze stiegen mit der Motorisierung. „Eines der ersten Einsatzfahrzeuge mit hydraulischem Rettungsgerät im Bezirk war ein Ford Transit, den der Landesverband der Feuerwehr Weitra zur Verfügung stellte. Ältere Mitglieder hatten Zweifel. Sie konnten sich kaum vorstellen, wann Schere & Spreitzer eingesetzt werden sollten“, berichtet Weitras Kommandant und Bezirkskommandant-Stellvertreter Harald Hofbauer.

Auch im Ausland sind Floriani aus dem Bezirk gefragt

Noch in Zeiten des Eisernen Vorhanges wurde teils in Südböhmen ausgeholfen – nicht immer durfte man: „Uns wurde zum Beispiel lange vor der Grenzöffnung bei einem Waldbrand die Hilfe untersagt. Er dauerte drei Wochen“, so der Gmünder Fischer. In der Besatzungszeit hätten bei größeren Katastrophen-Einsätzen teils russische Soldaten geholfen. In den vergangenen Jahren ging es zu großen internationalen Einsätzen. 2014 waren Kameraden aus dem Bezirk beim Blackout in Slowenien erstmals im Auslands-Hilfseinsatz, danach beim Hochwasser in Bosnien. 2021 wurde beim Hochwasser in Belgien sowie bei den Waldbränden in Mazedonien geholfen.

Feste als Basis für die Finanzierung

Aus dem Feuer-, Lösch- und Bergedienst ist der Katastrophenhilfsdienst entstanden, der bei größeren Einsätzen angefordert wird. „Das Hochwasser 2002 war eine extreme Herausforderung. Seither haben wir drei Großpumpen im Bezirk“, betont Erich Dangl, der eine sehr gute Ausstattung bei Feuerwehren hervor streicht. In einer Verordnung stehe, welche Einsatzfahrzeuge es wo geben müsse: Da geht es um die Tanklöschfahrzeuge, die in den 1960er-Jahren kamen, um die Hilfslöschfahrzeuge 1 bis 4, oder Sonderfahrzeuge wie das neue Waldbrandfahrzeug bei der Feuerwehr Schandachen.

Für deren Finanzierung sind Land, Gemeinden und Wehren verantwortlich. „Unsere Haupteinnahmequelle bleiben Feuerwehrfeste, die nach der Corona-Zwangspause wieder möglich sind und hoffentlich Geld in unsere Kassen bringen“, sind sich die Floriani einig. Viele Feste haben lange Traditionen, in Weitra wurde etwa 1968 erstmals ein großes Volksfest organisiert.

Möglich sind auch wieder Abschnitts- bzw. Bezirksfeuerwehrtage mit Ehrung langjähriger Mitglieder, denen einst „für die ersprießliche Tätigkeit“ gedankt wurde. Heute gibt es Ehrungen für bis ins sehr hohe Alter aktive Mitglieder: Auf einigen Urkunden wurde sogar schon für 80 Jahre Dienst an der Allgemeinheit gedankt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.