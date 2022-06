Trachtenkapelle Brand: Musikalische Träume nicht nur zu Pfingsten

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

„Träumst du schon?“ ist für die Trachtenkapelle Brand ein Slogan, der nicht nur zum jährlichen Pfingstfest passt: Seit Jahrzehnten träumen ihre Musiker von der böhmischen Blasmusik – und kommen diesem Schwerpunkt bei vielen Frühschoppen, Ausflügen und sogar Konzerten nach.

Die Wurzeln der Trachtenkapelle gehen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Als Ideengeber und Kapellmeister der ersten Stunden finden sich in der Vereinschronik Namen wie Eduard Korzista, Franz Jeschko, Stefan Illetschko und Josef Fuchs. Unter Karl Kuhn, einem Militärmusiker, wurden Nachwuchskräfte für die Blasmusik ausgebildet, der Klangkörper vergrößerte sich und erreichte über die Ortsgrenzen Bekanntheit.

Einige Jahre später übernahm Adolf Zeller aus Finsternau die Leitung der Musikkapelle. Auch er setzte sich für die Ausbildung von Jungmusikern ein – und konnte den Mitgliederstand vorerst halten.

Vor, in und nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurden wesentliche Grundsteine für die weitere Entwicklung der Trachtenkapelle gelegt. Es musste immer wieder auf tschechische Aushilfsmusiker zurückgegriffen werden. Der Vorteil: So entstand eine freundschaftliche Verbindung zum Komponisten Ladislav Kubes und die Kapelle Zeller wurde mit handgeschriebenen Original-Kompositionen versorgt. Das ermöglichte ihr unter anderem, auf dem Gebiet der böhmischen Unterhaltungsmusik im Bezirk führend zu werden.

Historisches erhalten & für Zukunft weiterentwickeln

Im Vorjahr führte das nach vielen davon ausgehenden Bemühungen und Entwicklungen zu einem ganz besonderen Highlight: Die „Südböhmische Blasmusik in Brand-Nagelberg“ wurde ins österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Damit wurden sowohl die Bestrebungen zum Erhalt von Historischem als auch die zukunftsorientierte Weiterentwicklung dieser Musiktradition gewürdigt.

Die Trachtenkapelle lädt heuer zum insgesamt zehnten Mal – vor allem zur Pflege ihrer grenzüberschreitenden Beziehungen – zum internationalen Blasmusik-Festival „Der böhmische Traum“. Zu Pfingsten, also von 3. bis 5. Juni, ist es nach drei Jahren Pause wieder soweit.

Ob ihrer langen Geschichte reihen sich einige weitere Namen in die Liste der Kapellmeister: Othmar Macho, Othmar Tomaschek und Manfred Fürnsinn in früheren Jahren sowie Gerald Zeller und zuletzt Stefan Apfelthaler, der in dieser Funktion vor Kurzem von Manfred Neureiter abgelöst wurde. Allerdings: Die Leidenschaft für böhmische Blasmusik schlummert im Verein unabhängig vom Kapellmeister.

Und wenn die Musiker zum Abschluss eines Auftrittes den „Böhmischen Traum“ spielen, soll schon gesagt worden sein: „Ohne den geht es bei der Trachtenkapelle Brand nicht.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.