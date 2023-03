Was wurde aus dem Heidenreichsteiner Schuldirektor?

Geboren und aufgewachsen in Kleinpertholz, absolvierte Johann Dangl nach der Matura am Gymnasium Waidhofen die Pädagogische Hochschule in Krems, wo er zum Hauptschullehrer ausgebildet wurde. Seinen ersten Lehramts-Posten trat Dangl 1980 in Groß Siegharts an. Im selben Jahr wechselte er nach Heidenreichstein, wo er Deutsch und Leibesübungen unterrichtete. 2010 wurde er zum Direktor ernannt und übte die Funktion bis zur Pensionierung 2020 aus.

Nebenbei war Dangl einst als Fußballer des FC Heidenreichstein im ganzen Waldviertel bekannt und debütierte schon mit 15 Jahren in der Kampfmannschaft, wo der technisch versierte ehemalige „Straßenkicker“ viele Jahre als Mannschaftskapitän im Mittelfeld die Fäden zog.

Im Ruhestand ist Johann Dangl noch sportlich unterwegs. Neben ausgedehnten Spaziergängen unternimmt er Radtouren, fährt leidenschaftlich Ski und organisiert im Rahmen der Volkshochschule Schwimmkurse für Kinder und Volleyball-Abende für Erwachsene, getreu seinem Motto: „Man soll das Leben genießen, aber wer rastet, der rostet.“

