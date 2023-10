„In schweren Zeiten rücken wir zusammen“

Wie geht“s der Wirtschaft? Das fragte die NÖN die Spitzen der Wirtschaftskammer im Waldviertel, und bekam in Zeiten von Personal-Engpässen, Teuerung und hohen Zinsen ein sehr eindeutiges Stimmungsbild.

Zuerst das Positive. Bis jetzt sei der Großteil der Betriebe nach Bewältigung der Covid-Turbulenzen gut durch die Krisen gekommen, waren sich die Kammerobleute Doris Schreiber (Gmünd), Thomas Hagmann (Krems), Marlene Böhm-Lauter (Waidhofen), Anne Blauensteiner (Zwettl) und der frühere Kammersprecher für das Waldviertel, Werner Groiß aus Gars, als Vertreter für die WKNÖ in Horn beim Gespräch im NÖN-Newsroom Vitis einig. „Wir Unternehmerinnen und Unternehmer lassen uns nicht unterkriegen, kämpfen, stehen mit beiden Beinen am Boden“, sagte Schreiber. Und Böhm-Lauter: „In schweren Zeiten rücken wir noch mehr zusammen, Netzwerke gewinnen an Bedeutung.“

Beim Energiethema habe die Teuerung massive Veränderungen ausgelöst, kann Hagmann aus eigener Erfahrung berichten. Seine Café-Konditorei in Krems wurde auch durch ihre Eisküche in die Energiekrise gezogen, sprach er von einer Verzehnfachung der Stromkosten und 8,8 Mal höheren Gaskosten: „Du kannst die Preise nicht in diesem Ausmaß erhöhen, musst sie schlucken, Investitionen verschieben.“ Der Bund hätte der Branche unter die Arme greifen sollen, findet Hagmann, etwa durch eine Preisglättung für energieintensive Betriebe. Das Positive? Auch Geschäftsleute seien nun wesentlich informierter beim Energiethema, „das wird bleiben“. Zugleich habe der Druck viele regionale Lösungen angekurbelt, Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften (EEG) seien entstanden.

Und sonst? Abgesehen davon sei die Stimmung in der Wirtschaft „nicht besonders rosig“, analysiert Groiß: „Der Konsum schwächelt. Durch die Inflation haben die Leute gefühlt oder tatsächlich weniger im Taschl.“ Der Eigenheimbau sei durch Teuerung, Zinsanstieg und verschärfte Kreditvergabe-Regeln zum Erliegen gekommen, wegen ausgesetzter Förderungen genauso der Genossenschaftsbau. 2023 habe die Bauwirtschaft noch durchtauchen können, nun drohe sie in ein „richtiges Loch“ zu stürzen und die Nebengewerbe mitzuziehen.

Staat kassiert: Insolvenz wegen 47 Euro. Gerade in einer solchen Phase werden in der Pandemie gestundete Zahlungen an den Staat fällig, klagt Steuerberater Groiß: „Es ist schon gut, wenn man heuer für ein Jahr zahlen kann, aber für drei Jahre? Alleine in meiner Kanzlei erwischt es vermutlich fünf Unternehmen – ich hatte zuletzt eine Insolvenz wegen 47 Euro. Eine Stimmung wie jetzt erlebe ich in 30, 35 Jahren zum ersten Mal...“

In Waidhofen sieht Böhm-Lauter Industriebetriebe schon teils straucheln, Beschäftigte mit „Golden Handshakes“ in die Pension gehen. In der Gastro gebe es dafür mehr Bewerbungen, „es ist wieder etwas mehr am Markt“. Das nimmt auch Thomas Hagmann in Krems wahr, er ortet in den Bereichen Handel und Tourismus eine Situation fast wie vor den Engpässen.

Top-Ausbilder als „Opfer des eigenen Erfolges.“ Teils seien die Waldviertler Ausbildungsbetriebe aber, so Hagmann, „Opfer des eigenen Erfolges: Wir haben das Propagierte erreicht, unsere Fachkräfte sind überall begehrt. Daher dürfen wir uns nicht darüber wundern, wenn wir sie verlieren.“ Das betreffe die Gastronomie genauso wie die Pflege oder auch den Bereich Kindergärten, stimmte Anne Blauensteiner für Zwettl zu, „gute Fachkräfte werden auch oft vom öffentlichen Sektor abgeworben. Alles greift auf denselben Markt zu.“

Besonders gefordert seien in der Hinsicht die Betriebe im Grenzbezirk Gmünd, findet Doris Schreiber: Man müsse sehr viel tun, um gutes Personal zu halten. Sie hole für ihre Waldschenke Kurzschwarza ein rumänisches Pärchen ohne eigenen Pkw täglich ab und bringe es wieder heim. „Die Personalsuche ist bei uns das Hauptthema in allen Branchen, Abwanderung die größte Herausforderung. Ältere kommen zurück, aber es sind zu wenig Junge da“, sagt Schreiber. Gerade in der Gastro sei während der Pandemie eine große Zahl an Beschäftigten dauerhaft an andere Branchen verloren gegangen, sieht sie allmählich ein Aussterben der „gutbürgerlichen, österreichischen Wirtshauskultur“.

Erschwerend sei quer durch alle Branchen der Wunsch nach Teilzeit, findet Groiß, „ich brauche mittlerweile einen eigenen Office-Manager, um meine Teilzeit-Kräfte zu koordinieren“.

„Weg von Ausländer-Pfui-Mentalität.“ Es brauche steuerliche Anreize, um Arbeit wieder attraktiver zu machen, sagt Schreiber – vor allem an Randzeiten etwa am Wochenende und für Menschen im Ruhestand, die sich etwas dazu verdienen wollen. Das sieht Anne Blauensteiner genauso: Eben erst hatte die WK Zwettl die Fachmesse „Meine Arbeit nach der Arbeit“ organisiert, dabei sei das Interesse bei immerhin 19 Ausstellern genauso groß gewesen wie bei potenziellen Zuverdienern in der Pension, „es wurden ganze Listen erstellt“.

Die Spitze des Eisberges ist nach Ansicht von Werner Groiß noch nicht erreicht. Regional sei der Arbeitskräftebedarf anhand der Geburtenzahlen und Abwanderung junger Menschen auf Dauer nicht zu stemmen, glaubt er: „Wir müssen von der Ausländer-Pfui-Mentalität wegkommen, bewusst eine Arbeitskräfte-Aquise aus der ganzen Welt angehen. Ansonsten wird es gewachsenen Strukturen an die Substanz gehen.“