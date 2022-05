Ambrozy und die Chef-Challenge

Werbung

„Die Teilnehmer werden ihren Spaß haben und es nicht bereuen, dabei gewesen zu sein“, ist der Erfinder des „Chefs Table“ überzeugt.

Man trifft sich in einem zuvor genannten Lokal auf einen Aperitif, ohne mehr über den folgenden Abend zu wissen. Danach wird man zur Tafel in einer von Ambrozy ausgewählten Location gebracht. Diesmal ging es in die Räumlichkeiten der Gmünder Unternehmer Thomas und Elisabeth Eigenschink . Hier wurde, wie bei allen anderen Terminen, ein achtgängiges Spezialitäten-Menü in kleinen Gängen serviert.

Das Team von Hauptsache-Wein unter der Leitung des Sommeliers Andreas Altmann kredenzte interessante Getränke jeder Art. Für Abwechslung wird laufend gesorgt. Die Teilnehmer waren wegen dem guten Essen dabei und meinten auch, dass sie an den Überraschungen großen Spaß haben werden – diese Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt: Einige Teilnehmer schwärmten danach von ihren Eindrücken.

„Alles ist möglich, nix ist fix“ lautet der Slogan von Matthias Ambrozy, der sich schon auf die nächste Chef-Challenge am 27. Mai – in einem noch nicht festgelegten Lokal – freut.

