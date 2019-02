Bei Eintreffen am Brandort befand sich niemand mehr im Haus. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Das Feuer erlosch, mangels Sauerstoff von selbst. Ein Atemschutztrupp begab sich in die verrauchte Küche und kontrollierte den Brandherd.

Danach konnten nur mehr die Räume gelüftet werden. Die betroffene Familie bedankt sich für die rasche Hilfe der Einsatzkräfte