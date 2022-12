Optionsvertrag abgeschlossen: Bauland beim Leonardo?

Während in Nachbargemeinden zuletzt große Flächen Grünland in Siedlungsgebiete umgewandelt wurden, hat die Marktgemeinde Hoheneich weniger Möglichkeiten zur Bauland-Aufschließung. „Wir sind doch ziemlich beschränkt“, sagt Bürgermeister Christian Grümeyer.

Trotzdem: Der Gemeinderat lässt an der Landesstraße L68 in der Katastralgemeinde Nondorf gegenüber des Kurhotels Leonardo eine Umwidmung prüfen, vor allem in umwelt- und naturschutzrechtlicher Hinsicht. Die Mandatare stimmten einem Optionsvertrag mit dem Grundstückseigentümer zu: „Wenn alles klappt, werden wir kaufen“, geht Grümeyer je nach Parzellierung von acht bis zehn potenziellen Grundstücken auf rund 8.000 m² aus.

Für ein anderes Vorhaben wurde bereits der Auftrag vergeben: Ein Brunnen in der Bahnstraße soll um eine zweite Wasserentnahmestelle erweitert werden. Beim Brand am Hoheneicher Hausberg habe sich gezeigt, dass der Brunnen wesentlich ergiebiger sei, erklärt Christian Grümeyer. Der Auftrag über rund 2.000 Euro ging an die Brunner Industrietechnik GmbH aus Weitra.

Das neue Jahr bringt wie berichtet auch einen Bürgermeisterwechsel. Grümeyer will sein Amt Anfang Februar übergeben, designierter Nachfolger ist der derzeitige Vizebürgermeister Manfred Zeilinger.

