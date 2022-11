Trauer um Altbürgermeister Josef Prinz

Er war der letzte Bürgermeister der einstigen Gemeinde Nondorf, danach viele Jahre in der fusionierten Marktgemeinde Hoheneich engagiert: Josef Prinz, Träger der Goldenen Medaille für Verdienste um die Republik Österreich und des Ehrenringes der Marktgemeinde Hoheneich, verstarb am 2. November im 96. Lebensjahr.

„Er war ein grundehrlicher, aufrichtiger, geselliger Mensch – ein Vorbild für alle, die heute für die Gemeinde engagiert sind“, erinnert Bürgermeister Christian Grümeyer an einen Wegbegleiter, der auch innerhalb der Volkspartei lange präsent, in aktuelle Themen und Entwicklungen eingebunden gewesen sei: „Er war immer bestrebt, mitzureden, und seine Meinung war akzeptiert.“

Schlüsselerlebnis nach schwerem Unfall

Als Schlüsselerlebnis habe der in Siebenlinden aufgewachsene Josef Prinz einst einen schweren Motorrad-Unfall in den 1960er Jahren am Weg zu seiner damaligen Arbeit in der Textilfirma Baumann genannt, bei dem er einen Oberschenkel verloren hatte. In einer auch finanziell harten Situation habe ihm jemand anonym 500 Schilling zugesteckt – eine Menge Geld in dieser Zeit. Diese Güte habe das Wesen des Josef Prinz maßgeblich geprägt, sagt Grümeyer.

Prinz betätigte sich neben dem Job bei Baumann und später als Disponent bei Ergee auch politisch, wurde 1970 zum Bürgermeister von Nondorf und begleitete als solcher die Fusion mit der Marktgemeinde Hoheneich 1972. Dort wirkte er zunächst bis 1975 als Vizebürgermeister und dann als geschäftsführender Gemeinderat, ehe er 1978 noch einmal zum Vizebürgermeister wurde.

Fast 80 Jahre lang Mitglied in der Feuerwehr

Prinz engagierte sich außerdem ab 1963 mehr als 30 Jahre lang als Sparvereins-Obmann in Nondorf, war 1978 bis 1987 Pfarrgemeinderat, 1978 bis 1988 Obmann-Stellvertreter der damaligen Ortsstelle Hoheneich im Roten Kreuz und 1993 bis 2004 Obmann im Seniorenbund Hoheneich-Nondorf. Der Feuerwehr Nondorf gehörte der Ehrenverwalter fast 80 Jahre lang an.

Bis vor wenigen Jahren habe er seine Mitbürger etwa bei einem Achterl Wein gerne an seinem „irren Erfahrungsschatz“ teilhaben lassen, sagt Grümeyer. Prinz brachte 2010 als bereits 83-Jähriger noch die „Geschichte der Gemeinde Nondorf“ auch mit Beiträgen von Zeitzeugen, Überlieferungen, einer Häusergeschichte sowie Hintergründen etwa zu Flur- und Riednamen heraus.

Das Begräbnis von Josef Prinz findet am 10. November in Hoheneich statt.

