Trauer um ehemalige Wirtin Leopoldine Ambrozy

Vor 62 Jahren gründeten Leopoldine Ambrozy und ihr Gatte Karl senior am heutigen Standort des Gasthauses in Nondorf eine Gemischtwarenhandlung samt Wohnung, die 1972 zu einem Selbstbedienungs-Lebensmittelgeschäft umgebaut und auch gleich für das erste Gasthaus genutzt worden ist. Das Ehepaar stattete es gleich mit 15 Fremdenzimmern aus und baute 1977 einen Speisessaal dazu.

Zwei Jahre später übernahmen Sohn Karl jun. und Gattin Ingrid den Betrieb. Das Lebensmittelgeschäft wurde geschlossen, in diesem Bereich schuf man einen zweiten Speisesaal. Das Gasthaus, in dem Leopoldine Ambrozy bis zu ihrer Übersiedelung ins Pflege- und Betreuungszentrum Weitra vor drei Jahren die Schnapser-Runden betreut und das Erdäpfel-Schälen mit großer Freude und Leidenschaft übernommen hat, erhielt 1995 durch einen großzügigen Umbau in ein Heurigenlokal das heutige Aussehen.

Seit 2012 führt der Enkel von Leopoldine Ambrozy, Matthias, mit seiner Gattin Petra das Gasthaus in der bereits dritten Generation – sehr zur Freude der Großmutter und Gründerin, die auch im Seniorenbund aktiv gewesen ist.

Das Begräbnis von Leopoldine Ambrozy findet am 12. Juli statt. Die Trauermesse beginnt um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Hoheneich. Sie hinterlässt ihre beiden Söhne Karl und Paul mit ihren Gattinnen Ingrid und Ilse, die Enkel Matthias und Petra sowie Niklas und Martina und drei Urenkel.

