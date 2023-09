Zu Besuch im „Naschwerk“: Dank Sonnentor auf den Keks & Koi gekommen

„Meine Älteste“, sagt Andreas Tröstl und zeigt auf einen großen hellorangen Koi-Karpfen. Er geht durch die Wiese, ein ganzer Schwarm folgt ihm durch den kanalartig angelegten Teich. Dass sie auch den Namen einer Berühmtheit tragen hätte können, scheint seiner Ältesten egal zu sein. Sie heißt ganz unglamourös „Glubschi“ und ist trotzdem der Star im Koi-Teich, wo der 27-jährige Fisch unter anderem mit „Brad Pitt“ und „Angelina Jolie“ herumzieht.

Vor über zehn Jahren hat sich der Nondorfer Andreas Tröstl mit seiner Gattin Elisabeth selbständig gemacht. Mit ihrer Naschwerk KG wurden sie Haupt-Kekslieferant von Sonnentor rund um Johannes Gutmann. Wer die Backstube besichtigen will, darf üblicherweise auch einen Blick in den als „Asiaglücksgarten“ geführten Schaugarten werfen. Die NÖN besuchte die Nondorfer Keksproduzenten.

Noch bevor Andreas Tröstl seine Besucher in den Schaugarten führt, zeigt er die Backstube. „Klein, aber fein“, trifft es gut. Lager, Produktion, Verpackung: All das passiert mit kurzen Zwischenwegen. Es riecht ein bisschen nach Keksen, ein bisschen nach feinen Gewürzen. Schließlich wird hier gemacht, wonach Sonnentor unter anderem schmeckt: Für das Unternehmen aus Sprögnitz (Bezirk Zwettl) entstehen Kekse mit Apfelstrudel-Geschmack, Blütenpollen-Zusatz und Zimt-Verfeinerung.

Das Zuckerpuppal und die Honigbiene

Mittlerweile produziert Naschwerk außerdem unter eigenem Namen, erzählt Andreas Tröstl, gerade am Weg in den Asiaglücksgarten. Er hat Bio-Dinkelkekse mit frechen Namen wie „Chill mal“, „Zuckerpuppal“ oder „Honigbiene“ im Sortiment. „Durch Sonnentor haben wir auch Kunden aus Japan. So hat das alles angefangen, mich hat irgendwann der Spleen erfasst“, sagt er. Den Kunden hat es gefallen, Tröstl hat sich dann noch weiter mit japanisch anmutendem Baumschnitt beschäftigt, Ginkgobäume gesetzt und irgendwann auch ein Niagata-Tori im Garten aufgestellt.

Mit viel Liebe zum Detail thront ein Teehaus über dem Garten, davor wachen Statuen, wie man sie von Bildern der Terrakotta-Armee kennt. Das Teehaus sei Konferenzraum, erzählt Andreas Tröstl. Zwischen handbemalten Wänden mit japanischen Motiven sitzt er also auch mal mit Geschäftskunden – dürfte ungewöhnlich sein.

Naschwerk besteht aus einem vierköpfigen Team. Neben Andreas Tröstl arbeiten seine Frau, Tochter und Schwägerin mit. Zu Spitzenzeiten gab es um vier Mitarbeitende mehr. Die Preissteigerungen vor allem am Energiesektor hätten die Spanne aber, so Tröstl, schrumpfen lassen. Langfristig sei die Personalsituation nicht haltbar gewesen: „Wir haben viel Arbeit, müssen dadurch um einiges effizienter produzieren.“ Pro Tag werden eigenen Angaben zufolge rund 300 Kilogramm Kekse erzeugt.

Margarine ohne Palmfett, Verpackung ohne Kunststoff

Zwischen 15 und 20 Kekssorten hat Naschwerk im Programm. Die Rezepte hat Andreas Tröstl selbst kreiert, die meisten Formen selbst gezeichnet und patentieren lassen. Besonders stolz ist er darauf, palmfettfreie Margarine zu verwenden und seine Kekse kunststofffrei zu verpacken. „Wenn ich die Auswirkungen von Plastikmüll sehe, bin ich jedes Mal froh, dass kein einziges davon aus meiner Produktion kommt“, sagt er.

Nachhaltig, ressourcenschonend, biologisch – ganz ehrlich: Man würde es dem Nondorfer auf den ersten Blick nicht ansehen, dass er das zur Priorität in der Firmenphilosophie macht. Stattlicher Mann, Ende 50, loses Mundwerk. Spricht er über Unternehmensentwicklung und den Mehrwert des Schaugartens fürs Hauptgeschäft, geht es um Zahlen und Kalkulationen. „Ich bin kein Geschäftsmann, mir war Geld auch nie wichtig“, sagt er. Erst der tiefere Einblick gibt zu verstehen, dass es ihm mit der Philosophie ernst sein dürfte.

„Man braucht keinen Fernseher. Es ist wie ein Bild, das sich ständig verändert“, schmunzelt Tröstl, als er auf den Teich schaut, die Kois immer in seiner Nähe. An die 300 Fische – große wie kleine – schwimmen in seinem Garten. Dass es schöne Tiere sind, ist ihm wichtig. Einmal, da hatten sich „Brad Pitt“ und „Angelina Jolie“ gepaart. Tröstl ließ den Laich schlüpfen, denn: „Ich dachte mir, das werden sicher super Fische.“ Die Kinder blieben in Sachen Schönheit weit hinter den Elterntieren, gerade ihnen brachte der Asiaglücksgarten kein Glück.

Auch er brauchte Zeit, um das berufliche Glück zu finden

Als gelernter Bäcker und Konditor hat Andreas Tröstl über 20 Jahre in einem Betrieb im Bezirk Gmünd gearbeitet. Zuhause betreute er eine Handvoll Bienenstöcke, bekam einen Kübel Honig und weil ihn seine Wege nach Sprögnitz führten, wollte er ihn Johannes Gutmann anbieten. Der suchte einen Lieferanten, der vor allem eines hatte: wesentlich mehr als nur einen Kübel Honig. Tröstl versprach ihm Verlässlichkeit. „Ich habe sofort 40 Bienenvölker gekauft“, erinnert er sich.

Die Bienenstöcke waren mit einem längeren Anfahrtsweg verbunden, Andreas Tröstl war damals noch als Bäcker tätig. Die Doppelbelastung wurde irgendwann zu groß. Unterstützt von seiner Gattin Elisabeth, fasste er den Plan, Job und Honigproduktion aufzugeben und Gutmann etwas Anderes anzubieten. Die Idee zu Keksen gefiel beiden, die Aussicht auf eine Arbeit in Sprögnitz dem Bäcker allerdings weniger: „Ich wollte selbständig arbeiten. Nur: Mein Plan war damals wirklich, im Küchenofen Kekse zu backen.“

Das klappte nicht ganz. Für die Einrichtung einer Backstube wurden auch finanzielle Wagnisse eingegangen, zahllose Nächte mit wenig Schlaf waren nötig, bis Tröstl sagen konnte: „Das mit den Keksen hat richtig eingeschlagen.“ Großen Rückhalt fand er in der Familie und vor allem bei seiner Frau. Und in Sprögnitz: „Ich bin sehr stolz, dass ich zur Sonnentor-Familie gehöre. Da wird immer gegeben und zurückgegeben.“

Lieber klein bleiben, statt groß zu wachsen

Weil die Keksproduktion schließlich gar so gut gelaufen ist, hatte die Familie den einen oder anderen Gedanken an einen Aus- oder Neubau. Mittlerweile habe er fast Angst davor, zu groß zu werden, sagt Andreas Tröstl: „Wir wollen lieber klein bleiben.“ Eine seiner beiden Töchter arbeitet im Betrieb mit, in ein paar Jahren möchte sie übernehmen.

Im Teich ziehen die Kois unterdessen weiter ihre Kreise. „Jeannine Schiller“ hatte es vor einiger Zeit böse erwischt, sie musste wegen einer Krankheit separiert werden. Zurück aus der Quarantäne, sauste sie mit „Glubschi“ durchs Wasser – die Freude übers Wiedersehen war groß, erzählt ihr Besitzer. „Glubschi“ ist nicht nur seine Älteste, sondern auch die Größte. Deshalb, erklärt er, folgen ihr die anderen. Zum Beispiel in Richtung Ufer, wenn sich Andreas Tröstl zum Wasser beugt, seine Hände reinstreckt und die Karpfen streichelt. Stars mögen zwar nicht „Glubschi“ heißen, Kuscheltiere aber schon.