Notrufsignale von Teichen Heidenreichstein: Großauflauf an Einsatzkräften, aber kein Einsatz

Z u einem Großauflauf von Blaulichtorganisationen kam es am späten Nachmittag des 14. März an mehreren Schauplätzen im Waldviertel - mit glimpflichem Ausgang: Ein im Pkw seiner Tochter mitfahrender Pensionist hatte in Heidenreichstein die Handy-Notruftaste betätigt. Als er zuhause in Waidhofen/Thaya ankam, klärte sich die Sache auf.