132 Chihuahuas im Waldviertel gerettet: Hundehalterin verurteilt

„Mit Beginn der Pandemie habe ich überhaupt keine Freizeit mehr gehabt. Kaum war ich daheim, läutete das Telefon und ich musste schon wieder weg zur Arbeit. Ich habe die Übersicht verloren und die explosionsartige Vermehrung der Chihuahuas gar nicht mitbekommen“, schilderte die Altenpflegerin (56) aus der Stadtgemeinde Weitra im Bezirk Gmünd vor Gericht. Letztlich alarmierte eine besorgte Nachbarin die Behörden.

Amtstierärztin: „Die Hundehalterin selbst trug im Haus Gummistiefel“

Die Amtstierärztin veranlasste dann die Abnahme der Tiere - 132 Chihuahuas, die sich unbehandelt an Krankheiten und unkontrolliert inzestuös vermehrt hatten. Die hygienischen Bedingungen waren katastrophal. „Das Haus war von unten bis oben mit Kot und Urin verdreckt. Die Hundehalterin selbst trug im Haus Gummistiefel“, erzählte die Tierärztin im Zeugenstand. Die Hunde wurden dann in Tierheimen untergebracht und versorgt.

„Es war mein Fehler und es tut mir sehr leid. Ich habe getan, was ich konnte“, beteuerte die bislang unbescholtene Waldviertlerin.

Sie wurde rechtskräftig zu sechs Monaten bedingt verurteilt.

