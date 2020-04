Seit 14. April wird an den von Tschechien für Übertritte zu Österreich geöffneten Grenzübergängen Gmünd-Böhmzeil und Grametten doppelt kontrolliert, und in dem Fall hält doppelt wirklich besser: Die Österreicher begannen mit Gesundheits-Bewertungen – die Tschechien zuvor trotz genauer Ein- und Ausreisekontrollen nicht vorgenommen hatte.

An den ersten Vormittagen machte sich Bezirkshauptmann Stefan Grusch ein Bild vom Gesundheitszustand der Durchreisenden. „Alleine in dieser Zeit musste zwei Personen die Einreise wegen zu hoher Körpertemperatur verwehrt werden“, blickt er zurück. Einer sei zurückgeschickt worden, weil er als Grund für die Einreise den Besuch des Bankinstituts angab.

Zur Unterstützung von Polizei & Behörde wurden NÖ Straßendienst und Bundesheer hinzugezogen, die BH ist während des Pendler-Hauptverkehrs von 5 bis 9 Uhr vor Ort. Das Zusammenspiel laufe, so Grusch, sehr gut. Vor allem in Grametten falle besonders hoher Transit an.

An der Coronafront an sich bilanzierte Gmünd eine weitere Woche als Bezirk mit bundesweit drittkleinstem Infizierten-Anteil in der Bevölkerung. Ein 13. positiver Test kam dazu, zugleich sind laut Bezirkshauptmann Grusch sechs Infizierte gesundet. Und: „Der 13. hat sich im Waidhofner Bezirk angesteckt, innerhalb des Bezirkes Gmünd hat sich noch niemand infiziert.“ Bis dato habe es auch keinen schwer Coronakranken gegeben, kein Einziger befinde sich derzeit in einem Klinikum.

Gerüchte über zwei angeblich positiv Getestete im PBZ Weitra blieben bis Redaktionsschluss unbestätigt: Dass die Ergebnisse tagelang lang nicht kamen, wertet Grusch als gutes Signal, „positive Testergebnisse kommen wegen des Gefährdungs-Potenzials sofort“. Laut Direktorin Sabine Englmaier gibt es im PBZ keine weiteren Verdachtsfälle.