Neuvergabe in Gmünd: Die Not mit der Notdurft

Die Stadt Gmünd und ihre stillen Örtchen – das ist eine wechselvolle Beziehung. Der einst weithin bekannte bauliche und sanitäre Zustand der öffentlichen Toilette an der heutigen Volksbank-Kreuzung ist im 21. Jahrhundert nirgendwo in der Stadt mehr vorzufinden, die Stadt hat kräftig investiert. Sehr pfleglich gehen manche Gäste mit den stillen Örtchen trotzdem nicht um. Die Firma „Tip Top-Reinigung Hauer“ kündigte schließlich per 30. Juni den Vertrag mit der Stadtgemeinde für die Reinigung der öffentlichen WCs – aus einer Reihe an eingeladenen Firmen war nur eine überhaupt dazu bereit, ein Angebot zu stellen.

Dabei hat die Frage, wer denn nun die stillen Örtchen reinigen darf, einst vielfach den Gemeinderat beschäftigt. Noch in den Jahren 2012 und 2014 hatte eine Verbindung des damaligen SPÖ-Stadtrates und nunmehrigen AfG-Vizebürgermeisters Hubert Hauer zur Firma für Debatten gesorgt, die FPÖ hatte darin ein „eigenartiges Bild“ geortet und beidemale gegen die Vergabe gestimmt. 2015, die politische Führung hatte inzwischen gewechselt, erhielt Tip Top-Reinigung Hauer nach zweimaliger Vertagung des Themas im Gemeinderat als Billigstbieterin einstimmig den Zuschlag. Nun gab sie die Arbeit aus freien Stücken ab.

Hoch frequentiert, in der Vergangenheit manchmal übel zugerichtet: Das öffentliche stille Örtchen beim Mühlgassen-Parkplatz. Foto: Markus Lohninger

Gemeinde reagierte bereits: Nächtliche Schließungen

Vandalismus und die klassischen Spuren eines angeregten Nachtlebens vor allem beim Mühlgassen-Parkplatz und am Durchgang vom Stadtplatz zur Meridianpassage seien immer wieder ein Thema, sagt Stadtrat Thomas Miksch (SPÖ), der den Antrag für eine Vergabe an die RH Gebäudereinigung GmbH in Gmünd stellte. Kostenpunkt für zwei Jahre: etwa 95.000 Euro inklusive Steuern & Verbrauchsmaterial. Ein halbes Dutzend an Firmen sei angeschrieben worden, „wo eine Rückmeldung kam, da wurde auf fehlendes Personal verwiesen“. Dass die Gemeinde die Reinigung selbst übernehme, was einst diskutiert worden war, sei keine Alternative. Miksch: „In den Spitzenzeiten wäre es auch mit den Personalressourcen der Stadtgemeinde problematisch, wir müssten extra Personal anstellen.“

Umgehend seien nach der Kündigung durch die Firma Hauer jedenfalls erstmals Sperrzeiten eingeführt worden, sagt Martin Preis, Stadtrat für Infrastruktur & Personal (ÖVP). Im Sommer solle künftig etwas länger, im Winter kürzer offengehalten werden, die Probleme hätten an den ersten Tagen bereits abgenommen: „Aktuell liegen keine Beschwerden vor.“