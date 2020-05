Mit Stand 2. Mai gelten laut Bezirkshauptmann Stefan Grusch die ersten zwölf Coronakranken des Gmünder Bezirkes bereits wieder als genesen. Nur noch eine Einwohnerin, die Mitte April an ihrem Arbeitsplatz im Waidhofner Bezirk mit dem Virus infiziert worden war, wird in der landesweiten Coronadatenbank als erkrankt geführt - auch sie müsste demnächst als gesundet gelten.

14. Fall des Ministeriums im Bezirk ein Mysterium

Um den 14. Covid-19-Positiven, der wie auf NÖN.at berichtet am Nachmittag des 30. April offiziell wurde, hat indes die Gmünder Behörde selbst keinen Wissensstand: Er scheint am amtlichen „Dashboard“ des Gesundheitsministeriums auf, allerdings wurde er laut Bezirkshauptmann Grusch nicht im Bezirk Gmünd getestet und scheint auch in der Datenbank des Landes Niederösterreich nicht auf. Daher habe er auch keinerlei Information über die Identität des oder der Infizierten.

Stefan Grusch kann sich den Fall am ehesten mit einem Hauptwohnsitz-Gemeldeten erklären, der seinen Lebensschwerpunkt außerhalb des Gmünder Bezirkes hat. Das gewohnte Prozedere zum Beispiel mit der Ermittlungen der Kontaktpersonen und des Hintergrundes der Infizierung fällt hier also in Gmünd weg, Bezirkshauptmann Grusch: „Im Bezirk selbst haben wir bisher keinen 14. Coronafall."