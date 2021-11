Ärger bei Senioren: Gar kein Klimaticket im Waldviertel

Waldviertler Öffi-Nutzer vor allem älteren Semesters fühlen sich einmal mehr benachteiligt: Wer keine Möglichkeit für Internetkonto, Mailadresse & Passwort hat, der muss nach Krems oder Tulln fahren, um das neue „Klimaticket“ – das Angebote diverser Linienverkehre verbindet – persönlich zu beantragen. In Gmünd, wo 2020 die letzte ÖBB-Personenkassa des Waldviertels geschlossen wurde, betreibt die Stadtgemeinde den Ticketverkauf vorübergehend sogar mit einer ÖBB-Mitarbeiterin weiter. Die darf aber kein Klimaticket verkaufen…

Wie bei der NÖN schlug die Sache auch am Gmünder Stadtamt auf. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) spricht von telefonischen Anfragen und mehreren persönlichen Besuchen am Stadtamt zwecks Ticketerwerbs. Doch sie habe in Erfahrung bringen müssen, dass hier weder Aktionsgutscheine für verbilligte Reisen eingelöst noch Klimatickets verkauft werden können. „Persönlich erworben kann es nur am ÖBB-Schalter werden, wir sind nur Vertragspartner“, sagt Rosenmayer: „Das ist natürlich schade. Eigentlich sollte es eine Servicestelle für Bürger sein, die keine Möglichkeit zum Online-Kauf haben.“

Für den Pensionisten Hartmut Otto hat sich die Sache erledigt. Karl Tröstl

Ohne Internetzugang muss man also den nächsten ÖBB-Schalter im Bahnhof Krems oder Tulln aufsuchen. Das wiederum empfindet etwa der Schremser Hartmut Otto (77) als Schildbürgerstreich und Zumutung für Senioren. Er frage sich, „was in manchen Köpfen vorgeht. Der öffentliche Verkehr ist im Waldviertel für ältere Menschen ohnehin nicht ideal. Willst du heute nach Linz, dann musst du zweimal umsteigen und beim zweiten Mal Umsteigen eine zweite Karte lösen…“ Die NÖN hat über diese Kuriosität im Austausch zwischen zwei Bundesländern berichtet.

Nach „Early-Bird“-Frist: „Nicht mehr interessiert“

Vom Klimaticket hätte er sich erwartet, ihm das Reisen zu erleichtern und Kosten zu senken – aktuell muss Otto unter anderem zweimal die Woche mit dem Bus nach Zwettl zum Arzt anreisen. Jede Fahrt koste ihn acht Euro, sagt er. Die „Early Bird“-Frist für das vergünstigte Klimaticket musste er mangels Hilfe verstreichen lassen: „Jetzt bin ich nicht mehr interessiert, zumal das Seniorenticket immer noch teuer gewesen wäre.“

Die NÖN fragte den von den ÖBB als Pressekontakt zum Klimaticket genannten Bernhard Rieder, was man tun könne, um im Waldviertel ohne Internet-Zugang zum Klimaticket zu kommen. Dessen knappe digitale Antwort: „Bei den ÖBB gibt es das Klimaticket bei allen Ticketschaltern. Daneben auch bei allen Verkehrsverbünden (VOR) und online auf der Seite des Klimatickets.“ Beim Verkehrsverbund Ost-Region können Klimatickets für NÖ oder für die Ostregion (NÖ, Wien, Burgenland) mittels eines Formulars, das online abrufbar ist, auch per Post eingeschickt werden. Das bundesweite Klimaticket Österreich – auch für Reisen nach Linz – will der VOR ab 1. Jänner 2022 anbieten.