Josef Laier, Eurojack-WM-Teilnehmer und mehrfacher Timbersports-Staatsmeister, auf „Abwegen“: Der Oberlembacher trainiert Tänzerinnen bekannter Bühnen im Holzsport. Die Tänzerinnen sind Teil der Weltpremiere von „A Divine Comedy“ am 19. August im Rahmen der „Ruhrtriennale“, dem internationalen Kunstfestival im Ruhrgebiet (Deutschland).

Auch körperlicher Einsatz gefragt. Choreografin Florentina Holzinger versetzt bei ihrer Version von Dante Aligheris Klassiker „Die Göttliche Komödie“ die Abschnitte „Himmel und Hölle“ ins hier und jetzt. Dafür bringt sie Performerinnen aller Altersgruppen sowie verschiedener körperlicher, musikalischer und sportlicher Disziplinen zusammen, um ihre Kräfte für eine Erkundung der menschlichen Auseinandersetzung mit Leben und Tod zu bündeln.

Da kommt der Oberlembacher ins Geschehen: „Unser Verein bekam eine Anfrage, ob wir mit den Tänzerinnen im Wiener Tanzquartier im Timber-Sport trainieren können“, erzählt Laier, der sich sofort als Coach zur Verfügung gestellt hat. „Natürlich war es für mich eine ganz ungewöhnliche Aufgabe, die mich neugierig gemacht hat.“ Schon bei der ersten Schnupperstunde habe Chemie zwischen Tänzerinnen und ihm gepasst.

Tänzerinnen hatten bald Spaß. Josef Laier präsentierte anfangs den Tänzerinnen, Ballettänzerinnen, Musikerinnen und sogar einer Stuntfrau „seine“ Sportgeräte wie Axt, Zugsäge und Motorsäge. „Keine der Frauen hatte je zuvor Kontakt zu diesen Geräten, trotzdem war es sehr einfach, mit ihnen zu arbeiten“, erzählt Laier, der vor allem ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Akteurinnen gelegt hat. „Körper und Beine sind einmal das Kapital von Tänzern. Daher war es mir wichtig, dass alle auf ihre Schutzausrüstung besonders geachtet haben.“

Dass Tänzerinnen zart und zu schwach seien, mit den schweren Holzfällergeräten umzugehen, das hätten sie schon beim Schnuppertraining widerlegt. „Durch ihr extremes Körpergefühl und ihre immense Körperspannung hatten sie nach anfänglicher Scheu vor den Geräten sofort Spaß an diesem für sie ungewöhnlichen Training“, so Laier. Er habe die Frauen immer etwas bremsen müssen: „Bei den Schlägen mit der Axt werden aber fast alle am Anfang zu schnell. So war es auch bei den Tänzerinnen. Sie haben meine Tipps aber schnell umgesetzt.“

Fasziniert von Disziplin und Einsatz. Für Laier, der in Oberlembach seine Landwirtschaft betreibt, war das Aufeinandertreffen derart unterschiedlicher „Welten“ eine tolle Erfahrung: „Mit Künstlern über Land- und Forstwirtschaft zu reden, hat mir auch eine andere Sichtweise eröffnet.“ Völlig fasziniert sei er aber von der Disziplin und dem Einsatz der Frauen gewesen. „Respekt, wie diese an sich arbeiten und trotz Blasen und Schrunden an den Händen immer wieder weitergemacht haben.“

Jetzt ist es einmal mit den Trainingseinheiten vorbei, die Proben für die außergewöhnliche Produktion wurden ins Staatstheater Kassel verlegt. Sollte noch Bedarf sein, wird Laier nach Kassel reisen. Dort wird „A Divine Comedy“ im September gezeigt. Im Tanzquartier Wien wird die Produktion am 22. und 23. Oktober gezeigt, danach gibt es ein Gastspiel in Antwerpen.

Eigenes Training wird forciert. „Ich bin auf die Produktion sehr gespannt, natürlich besonders auf die Sequenz mit den Holzfällerwerkzeugen“, meint Laier, der sich schon Karten für eine Aufführung in Wien gesichert hat. Bis es soweit ist, steht für den Timbersport-Staatsmeister 2019 selbst Trainieren am Programm. „Im August wird die österreichische Meisterschaft in München ausgetragen, leider nur via Online-Streaming fürs Publikum. Jetzt können wir auch wieder in unserer Halle in Langschlag optimal trainieren. Seit der Corona-Pandemie habe ich mich nur mit Holzarbeit in meinen Wäldern fit gehalten.“

Der Abstecher in die „Kulturszene“ brachte ihm jedenfalls einen Eintrag in den Programmfolder von „A Divine Comedy“, da heißt es „Holzsport-Coach: Josef Laier“.