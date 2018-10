Wenn sich eine erfolgreiche Physiotherapeutin und ein Kulturtechniker, der weltweit für Wasser- und Abwasseranlagen unterwegs ist, der Landwirtschaft verschreiben, ist das nicht alltäglich. Dass dieses in vielen Bereichen außergewöhnliche Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann, haben Christina und Markus Lechner in Oberwindhag (Gemeinde Weitra) bewiesen.

Mit rund 100 Schafen, einigen Ziegen, zahlreichen Wachteln und Hühnern sowie den sechs Wagyu-Rindern und den drei Blondvieh-Kühen legten sie einen erfolgreichen Start als Landwirte hin.

Esel sollen „Senior-Schafe“ auf einer Weide vor Wölfen schützen. | Karin Pollak

Schon im alten Bauernhaus, das die Lechners vor 20 Jahren gekauft haben, ist nichts dem Zufall überlassen. Der ausgeklügelte Innenausbau mit offenen Galerien, einer Hypocausten-Heizung, die mit Luftkollektoren am Dach die warme Luft in die Wände und die Fußböden bringt, einer Urin-Separations-Trockentoilette, bei der die Exkremente getrennt und die festen Teile kompostiert werden, einer Pflanzenkläranlage im Wintergarten, wurde von dem Techniker geplant und gebaut.

Das Bauernhaus erhielt zuletzt immer wieder neue, technisch hochwertige Ställe und auch Weiden. „2009 erwarben wir das erste Ziegenkitz, wir wollten unsere verpachteten zwei Hektar Grund selbst bewirtschaften“, sagt Markus Lechner, der dafür seine an die 20 Auslandsaufenthalte pro Jahr auf maximal sechs reduziert hat. Immer wieder kamen Tiere dazu, zuletzt zwei Esel, die die „Senior-Schafe“ auf einer etwas abgelegenen Weide vor dem Wolf schützen sollen. Es musste sogar Grund dazu gepachtet werden.

Christina und Markus Lechner besitzen einige Wagyu-Rinder, deren Fleisch hochqualitativ ist, und seltenes Waldviertler Blondvieh (im Hintergrund). | Karin Pollak

Die Schafmilch verarbeitet der Hausherr persönlich zu Käse. Dafür baute er eine eigene Käsekammer. Einige hundert Kilo vom „Harten Windhager“, vom ungereiften Schafsmilchkäse „0815“, vom Weichschimmelkäse oder vom mozzarella-ähnlichen „Heißen Windhager“ verlassen den Hof pro Jahr in Richtung Waldland oder zum Bioladen in Lauterbach. Auch das Fleisch der Schafe wird vermarktet. „Mittlerweile können wir das nicht mehr selber verspeisen“, so Christina Lechner. Das Fleisch sei qualitativ hochwertig und nicht fett, die Tiere werden in der Nähe geschlachtet. Das edle Fleisch der in ganz Niederösterreich sehr selten gehaltenen Wagyu-Rinder wird direkt an die Gastronomie verkauft.

Schaffelle als Pellets zum Düngen

Für die Nutzung der Schaffelle gibt es eine innovative Idee: Sie werden bei einer Firma in Oberösterreich zu Pellets gepresst, die die Lechners als Dünger für Zimmerpflanzen vermarkten.

Mittlerweile können die erfolgreiche Ausdauersportlerin Christina und Markus Lechner ihre Tiere selber züchten. Das beginnt bei den Wachteln und geht bis zu den Schafen, wobei der Schafbock zwecks Fortpflanzung im September an die 20 Kilo abnimmt. Zur Tierschar gehören noch vier große Alaska-Malamut-Hunde, der kleine Bolonka-Zwetna und elf Katzen.

Schrauben und Basteln sind Markus Lechners Hobby. Fast alles in Haus und Hof wurde von ihm geplant und gebaut. Derzeit ist dieser alte VW-Bus dran. | Karin Pollak

Das Ehepaar Lechner ist somit beruflich als auch als Tierzüchter voll eingespannt, trotzdem bleibt Zeit für gemeinsame Trainings und Urlaube, wobei Christina zum Beispiel nach Venedig radelt, während ihr Gatte mit dem Auto nachkommt. Ideen gibt es viele – derzeit wird für die Physiotherapeutin mit Praxen in Zwettl und Oberwindhag eine weitere Praxis in der Nähe ihres Hofes errichtet.