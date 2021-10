12.000 Liter Saft gepresst

Das Leader-Projekt „Waldviertel eingekocht“ der Kleinregion Waldviertler StadtLand hat einmal mehr bewiesen, wie gut sich Regionalität, Klimaschutz, Geschmack und Spaß verbinden lassen, denn: "Das enorme Interesse an der Aktion beweist einmal mehr, wie wichtig Initiativen wie das Projekt 'Waldviertel eingekocht' sind, mit dem die Kleinregion in ganz Österreich für Aufmerksamkeit sorgt.

Im Prinzip ist es einfach: Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten und andere ‚Geschenke von Mutter Natur‘ werden wieder vielmehr geschätzt. Viele Menschen sehen keinen Sinn mehr darin, dass Getränke für die Supermärkte über 1000de Kilometer transportiert werden müssen, während unser Obst im Straßengraben verrottet“, meinen die Ideengeber und Projektmanager Brigitte Temper-Samhaber und Thomas Samhaber.

Ein besonderes Erlebnis war das Obstpressen auch für die 41 Schüler der Volksschule Brand-Nagelberg, die mit ihren Lehrerinnen und Direktorin Barbara Lenz die Möglichkeit der Kleinregion begeistert nutzten und einen ebenso lehrreichen wie genussvollen Schul-Vormittag erlebten.

Die Vertreter der Kleinregion Obmann Christian Dogl und der Vizebürgermeister der Veranstaltungsgemeinde Großdietmanns, Christoph Jindra, können sich über eine weitere gelungene Veranstaltung freuen, die heuer noch mit den hochwertigen und originellen Angeboten der Direktvermarkter, dem Schau-Selchen und den kulinarischen Spezialitäten der Jägerschaft erweitert wurde.

„Gratulieren muss man aber auch zur Zusammenarbeit vor Ort. Das unermüdliche Team der Saftmacher um Andreas Pillchshammer, die extra für dieses Projekt aus Oberösterreich angereist sind und ausnahmsweise außerhalb ihrer Region pressen. Die Jäger, die sich darum kümmern, dass auch die Pressreste, der Trester, als Futter für die Rehe im Winter genutzt werden und das Team des Bauhofs Großdietmanns von Markus Lair, die gemeinsam mit dem Team von ILD für einen perfekten Ablauf gesorgt haben“, meinten Dogl und Jindra.

Die nächste Veranstaltung der Reihe „Waldviertel eingekocht“ findet schon am 28. Oktober um 18 Uhr in der Seminarküche der Bezirksbauernkammer Gmünd statt. Daniel Ruttinger, Geschäftsführer der „Flotte Lotte“ in Zwettl zeigt, was sich alles aus Gemüse herstellen lässt. Alle Teilnehmer können sich die gemeinsam hergestellten Produkte in Rex-Gläsern mit nach Hause nehmen. Anmeldung und weitere Infos gibt es bei ILD Thomas Samhaber/Brigitte Temper-Samhaber unter 0664/1505348. oder sam@ild.cc