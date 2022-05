Stadt Gmünd will Klimatickets verleihen

Werbung

Miksch regte den Kauf mehrerer Klimatickets durch die Stadt an, die Hauptwohnsitzer dann um 10 Euro pro Tag (Nebenwohnsitzer: 20) für die kostenlose Nutzung der Öffis in der Ostregion samt Wiener City ausleihen können. Das sei ein Beitrag für das Klima und schone die Börsel der Gmünder. In Schrems kann das Klimaticket sogar kostenlos ausgeliehen werden (Seite 17). Einstimmig wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, die Details sollen nun in einem Ausschuss geklärt werden.

