Solebad Gmünd: Unverhofft raus aus der Sperre

Das Beste kommt zum Schluss, heißt es. Für die Sole-Felsen-Welt in Gmünd trifft das im 15. Jubiläumsjahr tatsächlich zu: War nach Verkündung des vierten bundesweiten Lockdowns bereits der Badeschluss für 2021 verkündet worden, so werden vor Beginn der traditionell stärksten Zeit eines Jahres mit 17. Dezember zumindest für Covid-Geimpfte und Genesene wieder die Türen zu Therme, Restaurant und Hotel geöffnet.

„Ganz ehrlich, wir hatten mit der umfassenden Öffnung so rasch nicht gerechnet, hatten das Jahr eigentlich schon abgeschlossen“, sagt Geschäftsführer Bernhard Strohmeier, der via NÖN unglaubliche Zahlen für die bisherigen 187 Öffnungstage genannt hatte. Die Auslastung im Hotel war demnach seit 19. Mai bei stattlichen 90 Prozent gelegen, in die Therme waren 176.000 Gäste geströmt, das Restaurant hatte ein zehnprozentiges Umsatzplus zum gesamten Jahr 2020.

Gutschein-Aktion als großer Umsatzbringer im Lockdown

Der Umsatz konnte sich auch während der Schließung durchwegs sehen lassen – im Restaurant lief der Takeaway-Bereich auf Hochtouren, und in der Therme sorgte die erstmals auch für Firmenkunden mögliche „3+1-Aktion“ für regen Geschäftsgang über den Online-Shop. Positiv überrascht ist der Geschäftsführer nun nicht nur vom frühen Ende des Lockdowns, sondern auch von den Rahmenbedingungen: Er habe „2G+“ als Voraussetzung angenommen, also Impfung oder Genesung plus ein negatives Testergebnis, „das hätte den Thermenbesuch für Gäste sehr schwer planbar gemacht, spontan geht da nichts mehr“.

Spontan sei auch der Thermenbetrieb nicht von heute auf morgen hochzufahren – das Wasser muss erst auf Betriebstemperatur gebracht, der Wareneinkauf von den Lieferanten wieder abgewickelt werden. Daher wurde hier auf den bereits ab 12. Dezember möglichen Neustart verzichtet, stattdessen werden sämtliche Bereiche von Bad und Sauna über Restaurant und Hotel gemeinsam mit 17. Dezember wieder geöffnet.

Für die Zeit bis 31. Dezember lagen im Hotel noch aus der Zeit von vor dem Lockdown so viele nicht stornierte Buchungen vor, dass die Geschäftsführung bereits mit einer durchschnittlichen Auslastung von 60 Prozent der neuerlichen Öffnung entgegensteuerte. Strohmeier: „Kommen da noch Buchungen dazu, so werden wir sogar auch den Dezember noch gut drübergebracht haben.“ Im Restaurant wird man allerdings um einen großen Teil des Weihnachtsgeschäftes umfallen, gebuchte Feiern waren wie berichtet schon vor dem Lockdown allesamt storniert. Rechtlich möglich wären aber noch gemeinsame À-la-Carte-Essen für bis zu 25 Personen.

Tipp vom Chef: Zuhause noch Sole-Ampel checken

In der Therme werden in der traditionell stärksten Zeit des Jahres die freiwillig gesetzten Besucher-Obergrenzen – maximal 300 Gäste zugleich in der Saunawelt und 450 im Bad – auf jeden Fall zu einer Herausforderung. „Mit Einlass-Stopps wird zu rechnen sein müssen“, bittet Geschäftsführer Strohmeier vor allem weit angereiste Gäste, vor der Abfahrt einen Blick auf die Internet-Seite der Sole-Felsen-Welt zu werfen. Dort sind zwar Reservierungen aus technischen Gründen noch nicht möglich, dafür wird über die Thermenkassa laufend via Ampelsystem über die aktuelle Auslastung informiert.

Am 24. Dezember ist ein Thermen- und Restaurantbetrieb bis 16 Uhr geplant. Das Silvester-Spektakel mit Show-Programm und Riesenfeuerwerk ist auch für heuer covidbedingt abgesagt. Aber, so Geschäftsführer Strohmeier: „Wir überlegen, die zu Silvester normal für externe Gäste mit 19 Uhr festgelegte Sperrstunde auf 22 Uhr zu verschieben.“