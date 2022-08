Jetzt fix: Neuer Eigentümer für das Gmünder Strandbad

Werbung

Foto: Matthias Redl

Drei Jahre, nachdem ein heftiger Polit-Schlagabtausch um die Zukunft des Strandbades Gmünd-Breitensee ausgebrochen war, ist eine wichtige Weichenstellung für das gesamte Areal unter Dach und Fach: Der Altweitraer Baumeister David Seidl übernahm das weitläufige Areal inklusive Wäldern und der nahen Sandgrube, will es gemeinsam mit dem aus Hoheneich kommenden Projektentwickler Gerald Redl unter dem Titel „Ökopark Sandgrube 14“ in die Zukunft führen.

Blicke zurück

2014 unter Bürgermeister Andreas Beer in einer aufgelassenen Sandgrube eröffnet und 2015 schon unter Nachfolgerin Helga Rosenmayer endgültig fertiggestellt, erhöhte sich im Strandbad 2016 der Wellengang: Die Karl Wurz GmbH, die der Stadt den See mit bis zu 35m Tiefe auf zehn Jahre verpachtet hatte, schlitterte erstmals in die Insolvenz.

2019 wurde es endgültig ernst, die GmbH wurde geschlossen, ein Konkursverfahren über ihr Vermögen eröffnet. Das Bad wurde zum Polit-Thema. Die SPÖ forderte den Kauf durch die Stadt: Nur so werde sichergestellt, dass der Betrieb nach Auslaufen des Pachtvertrages 2024 gesichert bleibe. Tatsächlich stieg die Stadt mit einem einstimmig beschlossenen Kaufangebot ins Verfahren ein – wollte aber primär nur den Bereich ums Strandbad kaufen. Die Masseverwalterin suchte für die Gläubiger wie berichtet eher einen Käufer für das gesamte, weitläufige Areal.

Von Projekten im In- und Ausland in die Heimat

Zeitgleich wurde Gerald Redl auf die Sache aufmerksam. Redl, unter dessen Führung vor 20 Jahren am Lipno-Stausee eines der größten Feriendörfer Tschechiens entstanden ist und der mit Partnern unter anderem schon Projekte an Ossiachersee, Zeller See, Traunsee, in Schladming, am Großglockner, am Hochkönig oder in der Wachau realisiert hatte, konnte David Seidl für das Areal begeistern. Seit 29. August ist der Kauf durch dessen SH Betonwerk GmbH (Gars), wie Redl der NÖN erzählt, abgeschlossen. Kaufsumme wird keine genannt.

„Alles ist möglich, nix ist fix“ im „Ökopark Sandgrube 14“

Unter dem Projektnamen „Ökopark Sandgrube 14“ wollen beide auf mehreren Ebenen agieren:

- Eine bis zum Konkurs der Firma Wurz 2019 betriebene Sandgrube südlich des Strandbades wird reaktiviert.

- Die Wälder auf etlichen Parzellen zwischen Breitensee und Bundesstraße B2 in Neu-Nagelberg sollen in ein Konzept zur ökologischen Energieerzeugung eingewoben werden.

- Ziel ist zudem der Bau größerer Photovoltaik-Flächen für eine autarke Stromversorgung des gesamten Areals.

- Im Strandbad möchten sie die Verpachtung an die Stadtgemeinde fortführen, orten in der Nutzung auch noch weitere „Luft nach oben“.

„Ich sehe Potenzial in viele Richtungen, nicht nur touristisch“, sagt Gerald Redl. Ideen und schon ans Duo herangetragene Wünsche gebe es zur Genüge, eine Umsetzung sei stets nur im Einvernehmen mit Naturschutz, Umweltanwaltschaft, Behörden, Stadt und Einzelpersonen – „wie bei unseren bisherigen Projekten“ – Thema: Nach dem Motto „alles ist möglich, nix ist fix“ sei man für alles offen, werde aber kein Projekt mit Gewalt durchdrücken.

Ende gut

