Einen enormen Andrang gab es bei den Aichelbergliften in Karlstift anlässlich der Eröffnung des SKI - Kinder - Bärenlandes.

Ein tolles Rahmenprogramm für die kleinen "Pistenflitzer" wurde seitens der Aichelberglifte geboten. Das Steuer bei den Pistengeräten selber in die Hand zu nehmen, ließ so manche Kinderaugen heller strahlen und war ein einzigartiges Erlebnis für viele Kinder. Für andere Kinder war wieder eine Fahrt mit dem Skiexpress/Skidoo das Highlights des Tages.

Die perfekte Überraschung war jedoch für Jung und Alt, als der ÖSV Sportdirektor Hans Pum an der Eröffnung teilnahm und die kleinen Wintersportler animierte in Karlstift fleißig Ski zu fahren. Ein großes Lob gab es seitens des Sportdirektors, der Abgeordneten Margit Göll und des Bürgermeisters Klaus Tannhäuser an die Verantwortlichen der Aichelberglifte für deren vorbildlichen Einsatz mit dem sie immer wieder perfekte Pistenverhältnisse für die Wintersportler aus dem Wald- und dem Mühlviertels schaffen.

Zum Abschluß bekam jedes Kind ein kleines Geschenk. Unter den über 150 Geschenken waren auch tolle "Mitbringsel" vom ÖSV, die Hans Pum zur Verfügung stellte. Vor allem die Karten mit Original-Unterschriften von Marcel Hirscher waren bei den kleinen "Skihaserln" sehr begehrt. Der eindrucksvolle Skitag bei den Aichelbergliften fand in der Karlstifterhütte seinen Ausklang.

