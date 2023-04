Auch Verlierer gewinnen beim Zankerlschnapsen

Alljährlich findet in Hirschbach das traditionelle Zankerlschnapsen der ÖVP-Ortsgruppe statt. Diesmal wurde wieder im Feuerwehrhaus geschnapst. Unter den Verlierern werden alljährlich Preise verlost.

In diesem Jahr wurden sie von der kleinen Alena gezogen, die in Begleitung ihrer Mama Astrid Schwertberger anwesend war. 20 Sachpreise wurden vergeben, der Hauptpreis war ein Geschenkkorb. Dieser wurde von ÖVP-Obmann Ernst Wurz gemeinsam mit Lisa Ertl an den glücklichen Gewinner, Feuerwehr-Kommandant Manfred Böck, überreicht.

