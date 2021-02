Etwas Normalität ist seit 7. Februar auch in den Pfarren eingezogen. Die Priester dürfen wieder mit den Gläubigen den Gottesdienst feiern, wenn auch beschränkt. „Das ist lobenswert. Ich freue mich wirklich, dass ich gemeinsam mit Menschen die Messe feiern kann“, betont Dechant Herbert Schlosser.

Dechant Herbert Schlosser freut sich auf gemeinsame Gottesdienstfeiern. K. Pollak

In „seiner“ Kirche in Schrems seien nur wenige Messbesucher erlaubt – es muss ja ein Abstand von zwei Metern zwischen Personen aus unterschiedlichen Haushalten eingehalten werden. Aber es gehe um das „Miteinander“. Laut Schlosser werden nicht alle, die das wollen, zur Messfeier kommen: „Bei vielen ist die Angst vor einer Ansteckung zu groß. Die anderen freuen sich darauf. Wie eine Pfarrangehörige sagte – es ist ein riesiger Unterschied zwischen einem Gottesdienst, den man vorm Fernsehgerät miterlebt, und einem, den man selber mitfeiern kann.“

Pater Markus hat CoV-Infektion hinter sich gebracht

Die Angst vor einer Ansteckung ist derzeit bei Pater Markus Feyertag, Pfarrer in St. Wolfgang und Spital, eher gering. Er hat seine Covid-Erkrankung gut hinter sich gebracht. Nach einem Krankenhausaufenthalt und einer dreiwöchigen Quarantäne wurde er am 10. November für gesund erklärt. „Gesund gefühlt habe ich mich aber nicht. Drei Wochen dauerten die extremen Schweißattacken. Erst seit Dezember ist alles in Ordnung.“

Markus Feyertag ist nach seiner eigenen CoV-Infektion nun wieder fit. Archiv

In der großen Wallfahrtskirche in St. Wolfgang wird es kein Platzproblem für die Gläubigen geben. „60 bis 70 Personen, die die Sonntagsmesse mitfeiern wollen, gehen sich aus. Mehr kommen auch sonst nicht.“ Für den Aschermittwoch am 17. Februar gibt es schon Pläne, wie man „kontaktlos“ das Aschenkreuz erteilen könne: „Eventuell kann man etwas Asche auf das Haupt der Gläubigen streuen.“

Bei Taufen gibt es einen Stau

Rund 100 Gläubige sind jetzt wieder zu Gottesdiensten in der Pfarrkirche Gmünd-Neustadt erlaubt. „Wir sind gerüstet, ein Empfangsteam übernimmt die Platzanweisung und kontrolliert das Tragen der FFP2-Masken“, betont Pater Georg Kaps, der jetzt darauf hofft, die Erstkommunionfeier und Firmung in seiner Kirche doch durchführen zu können. „Die Unsicherheit ist noch groß, es sollte aber alles schon geplant werden.“

Wann all die Taufen, die in den vergangenen Monaten nicht durchgeführt werden durften, nachgeholt werden können, ist auch offen. Sie sind nun in kleinem Rahmen erlaubt, Hochzeiten nicht. Bei Begräbnissen ändert sich mit maximal 50 Besuchern nichts, es gelten aber die jeweiligen Vorgaben der Kirche.