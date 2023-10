Wasserkraftwerk bei Bruckmühle reaktivieren? Entscheidung naht

Nach Jahren des Kopfzerbrechens, Planens und Handelns soll es allmählich ernst werden um ein Projekt, das die Stadtgemeinde Gmünd zumindest seit 2010 beschäftigt: Alexander Berger, Stadtrat für Wirtschaft und Stadtentwicklung, erwartet noch heuer Klarheit um die Zukunft der Bruckmühle. Es geht um ein Wasserkraftwerk, Fische – und die langfristige Vision eines Mühlenmuseums in der letzten von einst fünf Gmünder Mühlen.

Worum geht’s? Am Ort der 1850 als Industriebau errichteten Bruckmühle, auch „Wassertor-“ bzw. „Bodenstorfer Mühle“, ist bereits für das 16. Jahrhundert ein Mühlenbetrieb dokumentiert. Die Energie lieferte der Lainsitzfluss, der sich an der Stelle unterhalb des Stadtplatzes an riesigen Granitfelsen vorbei und zur Lainsitzniederung hinab zwängt. 2006 wurde das Gebäude, das 1978 als letzte von einst vier Mühlen in der Mühlgasse den Betrieb eingestellt hatte, unter Denkmalschutz gestellt. Das Bundesdenkmalamt wertet es als „eine der seltensten und wertvollsten Mühlen Österreichs“.

Die Idee des Ankaufs durch die Stadt von der Familie Bodenstorfer stand im Raum. 2016 wurde sie verwirklicht – schon damals mit der Vision eines Mühlenmuseums und der Reaktivierung des Kraftwerks.

Kosten laufen davon. War man 2016 von Kosten von etwa 70.000 Euro für das Kraftwerk an der „Felsenwehr“ ausgegangen, so hatte Stadtrat Berger 2019 bereits von erwarteten 320.000 Euro für Kraftwerk und die bis 2027 vorgeschriebene Fischaufstiegshilfe gesprochen. Trotzdem hatte der Gemeinderat damals einen Grundsatzbeschluss für beides gefasst: In Aussicht standen über eine neue Turbine etwa 460.000 Kilowattstunden Ökostrom im Jahr, das war schon vor der Energiekrise nicht uninteressant.

Großteils grünes Licht – aber noch mehr Kosten? Im Mai 2022 vergab der Gemeinderat schließlich die Planungen für Fischaufstiegshilfe und Kraftwerk beim markanten Areal an der Ecke Mühlgasse/Litschauer Straße, wobei Alexander Berger heute durchaus von einer interessanten Option auf eine Wanderhilfe ohne betoniertem Gerinne spricht: Die natürliche Beckenstruktur zwischen den Felsen könne sehr gut eingebunden werden. Vor wenigen Tagen stand die wasserrechtliche Bauverhandlung an. Größtenteils gebe es mittlerweile grünes Licht, informiert Berger. Aktuell gehe es primär darum, eine Lösung ohne ein künftig laufendes Monitoring zu finden.

Wieso? Müssten aus einem kostenintensiven Projekt noch hohe Ausgaben über Einmalzahlungen hinaus einkalkuliert werden, so „würden diese das Projekt infrage stellen. Die erwarteten Baukosten sind jetzt schon doppelt so hoch wie einst veranschlagt. Man muss sie mit dem erwarteten Energie-Einspeisetarif gegenrechnen – und dann abwägen, über welchen Zeitraum bzw. ob sich das überhaupt rechnen kann.“ Kraftwerk und Felsenwehr seien die ersten Schritte, auf die das Museum aufbauen könne.

Ziel: Fragezeichen noch heuer klären, dann entscheiden. Neben der Frage künftiger Monitoring-Ausgaben geht es aktuell auch um tatsächlich zu erwartende Errichtungskosten. Der Planer hat laut Berger den Auftrag bekommen, bestehende Kostenangebote für eine finale Kalkulation zu aktualisieren: „Das Ziel ist es noch für heuer, alle Fragezeichen zu klären, und dann gemeinsam die Entscheidung für ein Ja oder Nein zu treffen.“ – Rollt die Kugel auf„ja“, dann erwartet Stadtrat Berger für 2024 die Umsetzung. Ein „Nein“ würde ihn auch persönlich schmerzen: „Es wäre irrsinnig schade um ein tolles Projekt, das viele Aspekte von der Nutzung der Mühle über den vorgeschriebenen Fischaufstieg bis zur Ökostrom-Erzeugung verbindet.“