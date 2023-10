Eaton: Feier für ein starkes Puzzleteil im Weltkonzern

Dass ein Rundgang bei Eaton kein schnelles Beinevertreten wird, ist spätestens beim Betrachten der Info-Tafeln vorm Start der Tour klar: Wir reden hier demnach von 22.000 Quadratmetern Werksfläche mit mehreren Ebenen und Hallen, die Produktionsfläche wird im Zuge eines millionenschweren Investitionsplans wie berichtet demnächst durch die Verbindung zweier Hallen noch vergrößert. Alle marschieren die große Tour mit, auch Bezirkshauptmann Christian Pehofer, Bürgermeister Peter Müller oder Abgeordnete Martina Diesner-Wais.

Der Schremser Standort stellt mit etwas mehr als 750 Beschäftigten – trotz hohem Automatisierungsgrad – nicht einmal ein Hundertsel der Belegschaft im Eaton-Weltkonzern. Er ist somit ein kleines Puzzlestück unter 300 Werken, aber ein bedeutendes: Immerhin wird am Tag der offenen Tür neben dem 75-Jahr-Jubiläum des Standortes auch ein großer Erfolg im internen Vergleich gefeiert, weil es Schrems zum vierten Mal in fünf Jahren unter die weltweit 16 „Model Plants“ schaffte. Das Werk ist im Konzern auch vorne dabei beim Transformationsprozess hin zu „Industrie 4.0“ und befasst sich schon mit „Industrie 5.0“, der menschzentrierten „fünften industriellen Revolution“, NÖN-Lesende wissen das.

„Komplette Wertschöpfungskette im Haus“

Schrems ist eben ein starker Standort, der sich – durch und durch Waldviertler – sehr vieles selbst macht. Fachkräfte werden seit 52 Jahren in der eigenen Lehrwerkstätte ausgebildet. Etwa 800 waren das bisher, wie es bei der Tour heißt, mehr als die Hälfte davon blieb im Unternehmen, sieben Prozent sind heute im Management. Auch der Anlagen- und Maschinenpark trägt die Schremser Handschrift: An die 120 Menschen sind alleine für den Anlagenbau inklusive Werkzeug-, Sondermaschinen- und Prüfgerätebau beschäftigt, statten damit auch andere Eaton-Werke aus. „Die komplette Wertschöpfungskette von der Idee bis zur Inbetriebnahme und späteren Verbesserung bleibt im Haus“, sagt Werksleiter Markus Rametsteiner, das sei „ziemlich einzigartig“ im Konzern.

Im gewaltigen Maschinen- und Anlagenpark knarrt und rattert es an allen Ecken, aber in fast beschaulicher Ruhe und Ordnung, zu großen Teilen durch eigene Entwicklungen automatisiert. 59 Spritzgussmaschinen verarbeiten Rohmaterial im 4-Schicht-Betrieb zu jährlich 1,4 Milliarden Kunststoffteilen für Schaltgeräte, dazu kommen 90 Anlagen für die Fertigung von 1,6 Milliarden Metallteilen im Jahr. Das ergibt gut 84 Millionen Leitungsschutz-Schalter und 9 Millionen der 1957 von Gottfried Biegelmeier in Schrems erfundenen Fehlerstrom-Schalter pro Jahr, außerdem unter anderem 3.000 Verteiler.

„Zero“ Abfall in den 59 Spritzguss-Anlagen

Die regionale Wertschöpfung und Versorgung, für die Eaton weltweit stehe, habe sich gerade in der Pandemiezeit als großes Plus bewiesen, sagt Michaela Sadleder, Geschäftsführerin von Eaton Industries (Austria). Klar habe es trotzdem teils Lieferengpässe gegeben, aber eben deutlich schaumgebremst. Sie streicht hervor, dass man sich auch in Sachen Nachhaltigkeit und Engagement nicht verstecken müsse, ehrenamtliche Freiwilligen-Arbeit unterstütze, die Unfallrate seit 2013 durch verschiedene Maßnahmen halbiert und die Emissionen seit 2018 um 15 Prozent reduziert habe. Seit 2017 sei man auch „zero waste to landfill“-zertifiziert, verursache keinen Abfall für die Deponie. Kunststoff-Ausschuss der Spritzguss-Anlagen bleibt etwa Wertstoff, fließt direkt wieder in den Produktionsprozess zurück.