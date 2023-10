Avia-Station: Start in Oktober mit Oktoberfest-Frühschoppen

Am 1. Oktober hieß es bei der Avia-Station am Kreisverkehr in Gmünd „ogschlogn is“. Da die Bürgermeisterin Helga Rosenmayer verhindert war, nahm Stadrat Alexander Berger mit Unterstützung des Braumeisters Karl Theodor Trojan den Bieranstich vor - ohne einen Tropfen Bier zu verspritzen. Danach freute sich nicht nur Trojan, sondern auch viele weitere Gäste auf die Verkostung des Schremser Oktober Bräu.

In der Zwischenzeit war man in der Küche damit beschäftigt, das deftige Mittagsbratl zuzubereiten. Für den schnellen Hunger gab es Weißwürste, Brezen sowie „Wiesn-Börger“ & Hotdogs. Für zünftige musikalische Umrahmung sorgte anschließend das Duo Erwin & Sepp.