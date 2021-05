Gerade erst steuert der 50 Millionen Euro schwere Aufbau des ersten offenen Glasfaser-Rohlingswerkes in Europa auf den Abschluss zu, schon gilt Karl Bauers Aufmerksamkeit den nächsten Ideen – die im Frühstadium womöglich ähnlich utopisch wie jene für das Rohlingswerk klangen. Der NBG-Chef will den Plan, den Access-Industrial-Park Gmünd – seit den Corona-Impfungen im Heli-Hangar auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt – energieautark zu machen, aber in die Realisierungsphase heben.

Der Nachdenkprozess dazu läuft seit Jahren. Warum? Strom ins Netz einzuspeisen wirft weniger Geld ab, als der Strombezug aus dem Netz kostet. Die Idee, im Access-Park mit dem Heizwerk als großem Stromproduzenten und der NBG-Gruppe als Großabnehmerin einen vom Netz unabhängigen Kreis zu bilden, reifte.

Eine Leistung von 200 Kilowatt-Peak liefern auf NBG-Dächern montierte Photovoltaik-Anlagen, Karl Bauer schwebt wesentlich mehr vor. „Dabei halte ich es wie Landeshauptfrau-Stellvertreter Pernkopf mit der Idee der Doppelnutzung verbauter Flächen – vor weiterem Verbau von Äckern und Wiesen“, betont er. Ideen schmiedet er nicht nur mit Herbert Mandl, der als Chef der G11-Gruppe Plänen für den Bau eines Erdenwerkes, großer Anlagen zur Zander- und Gemüsezucht – alle mit Sonnenkraftwerken am Dach – nachgeht.

„Digitalisierung & Energie – die Zukunftsthemen bleiben schulisch unbesetzt.“ Karl Bauer fordert eine HTL

Visionen einer gewaltigen Flotte aus E-Autos. Bauers Modell sieht auch mit PV-Anlagen überdachte Parkflächen vor, an denen abgestellte E-Cars gleich mit Grünstrom betankt werden können. Gut 90 Fahrzeuge der 160 NBG-Mitarbeiter sind tagsüber rund ums Firmenareal abgestellt. CEO Bauer feilt an einem Konzept dazu, wie diese steuerschonend zum Vorteil aller inklusive der Umweltdurchfirmeneigene, mit eigenem Strom geladene E-Cars ersetzt werden könnten. Das könne eventuell mit einem Partner zum Verleihmodell auf andere Betriebe und andere Regionen umgewälzt werden, „dadurch würde sich vielleicht ein Rahmenvertrag mit einem Autoimporteur realisieren lassen“.

Erstes Okay für Solarpark neben der Landesstraße. Der Glasfaser-Pionier richtet den Blick zudem auf ein Nachbargrundstück: Vom Besitzer eines 1,5ha großen Ackers an der anderen Seite der Landesstraße in Richtung Wasserfeld hat er das Okay für den Bau eines Solarparks: „Wir möchten hier schwenk- und drehbare PV-Felder anbringen. Diese lassen durch ihre Beschaffenheit Landwirtschaft zu, können den Boden zudem durch Schließmechanismen vor zu gleißender Sonneneinstrahlung oder Hagel schützen.“

Für Kosten von 1,5 Millionen Euro könne der Energieausstoß in einem autarken Access-Park in der Spitze um etwa 1,5 Millionen Kilowattstunden erhöht werden. – Bis Frühherbst will Bauer wissen, wie und wann das Gesamtmodell umgesetzt werden kann.

Bauer: In der Krise investieren, statt Klima-Strafe zahlen! Bauer erinnert angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Covid-Pandemie vor allem daran, dass Österreich bei Nichterreichen der Klimaziele bis 2030 neun Milliarden Euro Strafe drohen. „Da wäre es doch besser, gleich 18 Milliarden in nachhaltige Projekte für Energieautarkie zu investieren“, fordert er neben massiver bürokratischer Entflechtung und praxisorientierter Hilfestellung knackigere Förderimpulse.

Das jüngste Modell einer Investprämie sieht er da nicht als Musterbeispiel, wie Bauer – Bezirksvorsitzender i m Wirtschaftsverband und Obmannstellvertreter der WKNÖ-Industriesparte – bei einem Pressegespräch der SPÖ festhielt. Die Anträge mussten für maximal 14 Prozent Förderung bis Ende Februar gestellt sein, erste Maßnahmen müssen bis Ende Mai gesetzt, das Projekt vor März 2022 abgeschlossen sein. Das sei in Zeiten wie diesen realitätsfern, so Bauer, zumal die Planung nicht als Maßnahme akzeptiert werde.

Mit der SPÖ für „Aufschwungmilliarde“. Die SPÖ fordert eine „Aufschwungmilliarde“, erinnert etwa an die „Aktion 50+“. Damit sei einst auch bei NBG allerhand bewirkt worden, sagt Bauer: „Es war ein Bonus für die Zeit, in der ein Mitarbeiter über 50 sich an den Job anpassen und ausgebildet werden musste. Im besten Fall wurden neue Karrieren gestartet oder Zeiten zur Pension überbrückt.“ 160.000 Personen in NÖ seien in Kurzarbeit oder ohne Job, der Bedarf für ein Beschäftigungsmodell sei enorm.

Und: Der Handwerker-Bonus müsse ausgebaut werden, um die Beschäftigung in KMUs anzukurbeln. Bauer erneuert die Forderung nach einer HTL im Bezirk. Deren Fehlen produziere Abwanderung kluger Köpfe. NBG habe 2020 hundert Mitarbeiter eingestellt, sie wegen des Mangels von Technikern vor Ort aber von anderen Betrieben „absaugen“ müssen: „Digitalisierung & Energie – die großen Zukunftsthemen bleiben bei uns schulisch leider unbesetzt…“

Silvan: Krise für Verbesserungen nutzen. Unterstützung kommt vom Nationalrats-Abgeordneten Rudolf Silvan. Es brauche eine Zukunftsperspektive, sei „höchste Zeit für Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel, leistbares Wohnen, Kinderbetreuung oder Breitbandausbau“. So könne die Krise genutzt werden. Landtags-Abgeordneter Josef Wiesinger sieht Bedarf für Gratis-Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr und Mittel gegen Verschärfungen beim Wohnen: Die Nachfrage sei groß, die Preise auch. Dem Viertel drohe die preisliche Nähe urbaner Räume.