Die Lauser rockten am 2. Wochenende auf der Leopoldsdorfer Wies'n und sorgten bereits am Freitag im Festzelt für pures Oktoberfest-Feeling.

"Wasted" und "Bernd W." heizten im Discozelt an den Turntables ein. Weiters lud der Traktor-Oldtimer-Club Reingers zum gemütlichen Beisammensein für Helfer und Helferinnen des Traktorrennens 2018 ein.

Gefüllte Zelte und Krüge sorgten für Partystimmung pur bis in die frühen Morgenstunden. Am Samstag geht es in die zweite Runde, mit dabei: Die Lauser, Ferdi und die Ameisen sowie DJ Envegas.