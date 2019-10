Kaum ging das letzte Gefährt bei der Oldtimer-Traktor-WM in Reingers durchs Ziel, wartet in Leopoldsdorf schon das nächste Großereignis in der Gemeinde: Für das am 4. Oktober beginnende 19. Oktoberfest hat die Familie Riedl wieder an vielen Schrauben gedreht, um an drei Wochenenden ein attraktives und unterhaltsames Programm zu bieten.

Die 19. Auflage steht vor dem großen 20-Jahr-Jubiläum – und hat dennoch auch irgendwas von einem Jubiläums-Event: Den eigentlichen Start des Festes machte nämlich schon im Jahr 2000 ein „Bierfest“, das sich auf einer Fläche von 800 m² abspielte. „Wir haben dann gesehen, dass sich der Aufwand für eine einmalige Veranstaltung kaum lohnt und beschlossen daher, ein länger dauerndes Fest auf die Beine zu stellen“, so Gastwirt und Eventmanager Siegfried Riedl. Also leitete er im Jahr 2001 die Geburtsstunde von „Österreichs größtem Oktoberfest“ ein – lange, bevor der Oktoberfest-Boom landauf und landab Bierzelte und Gasthäuser füllte.

Mit zunehmender Besucherzahl wuchs auch die „Wies’n“ in Leopoldsdorf, das Festgeschehen findet mittlerweile auf 2.200 m² statt. Viele bekannte Interpreten traten in den ersten Jahren im oberen Waldviertel auf, beginnend von Francine Jordi über DJ Ötzi bis hin zu den Seern und dem Stoakogler-Trio. Auch Urgesteine wie die der Blechblos’n oder die Fetzentaler – die heute noch an vorderster Front im Einsatz sind – gehörten zum Erfolgsrezept des Leopoldsdorfer Oktoberfestes.

Stammpersonal sorgt jedes Jahr für Ablauf

„Natürlich müssen auch immer wieder Neuerungen erfolgen“, so Sigi Riedl. „Im Laufe der Jahre wurden die Weißwurstparty oder der Tag der Vereine und Betriebe ins Leben gerufen, ein Frühschoppen organisiert und auch ein Seniorennachmittag zum fixen Programmbestandteil gemacht. Für auswärtige Gäste wurden Übernachtungsangebote mit Ausflügen zu Waldviertler Sehenswürdigkeiten und Attraktionen geschaffen.“

Weil ja hinter jedem erfolgreichen Mann eine engagierte Frau steht, sind es bei Siegfried Riedl derer gleich zwei: einerseits seine Gattin Traude, andererseits seine Tochter Sabrina. Beide leisten hinter den Kulissen ganze Arbeit. „Natürlich können wir dabei auf die Hilfe und das Engagement eines langjährigen, erfahrenen Teams zurückgreifen. Viele Männer und Frauen gehören hier schon zum Stammpersonal und sorgen auch bei großem Andrang für einen reibungslosen Ablauf“, ist Ehefrau Traude dankbar. Sie muss ja obendrein auch viel Zeit für die Organisation und Planung des Festes zusätzlich zum Tagesgeschäft investieren.

Unterstützt wird sie von den Töchtern Sabrina und Nathalie, die quasi mit dem Oktoberfest aufwuchsen. Sabrina Riedl, die schon in jungen Jahren zur Chefin des erfolgreichen Gastrobetriebes „Genusswelt & Wohlfühl-Stub’n“ aufstieg, freut sich ebenso auf die kommenden Herausforderungen, vergisst aber keineswegs auf die vielen Unterstützer: „Wir leben Gott sei Dank noch in einer intakten und toleranten Gemeinde, wo die Ortsbewohner zu einer großen Veranstaltung stehen und genauso, wie etwa die Feuerwehr, helfend einspringen.“

Start mit Bieranstich

Der Start erfolgt am 4. Oktober mit dem Bieranstich mit Prominenten aus Politik und Wirtschaft. Während am ersten Wochenende die „Fetzentaler“ für Stimmung sorgen, ist Star-DJ Franz Joseph als „Muntermacher“ im Discozelt im Einsatz. Am zweiten Wochenende spielen im Festzelt „Ferdi und die Ameisen“ sowie „K`s Live“ auf, in der Disco unterhält „Emcipe“. Das finale dritte Wochenende startet am Freitag mit dem „Tag der Firmen & Vereine“, als Stimmungsmacher sind dabei „Die glorreichen Halunken“ sowie „DJ Ridex“ im Einsatz.

Schon vor der 19. Auflage des Oktoberfestes werden Pläne für das nächste Jahr geschmiedet: Dann wird nämlich das richtige 20-Jahr-Jubiläum des Leopoldsdorfer Oktoberfestes gefeiert.