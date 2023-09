Bezirk Gmünd: Wo es heuer Brezn, Maß und Weißwurst gibt

Zu einer Traditionsveranstaltung hat sich das Heinrichser Oktoberfest in der Gemeinde Unserfrau-Altweitra gemausert. Seit Jahren lockt es viele Besucher in die Festhalle in Heinrichs. Der Verein Grenzland Heinrichs war bis 2022 Organisator. „Wir haben uns besonders um das Flair eines Oktoberfestes bemüht. Mit Weißwurst und Brezn werden die Gäste bewirtet. Anfangs haben wir auch das Bier in den Maß-Krügen angeboten. Das wurde aber nicht so richtig angenommen. Unser Bier ist doch alkoholhaltiger als jenes in Bayern“, sagt Obfrau Maria Winkler, die noch einen Grund für den Erfolg dieses Festes nennt: „Bei toller Livemusik können die Gäste tanzen. Das nutzen viele.“

Im Vorjahr wurde das Fest der Pfarre Heinrichs überlassen, die Einnahmen für die Außenrenovierung der Kirche benötigt. Die Pfarre Heinrichs gründete dazu einen Verein. „Die Mitglieder kommen ortsübergreifend aus der gesamten Pfarre und helfen beim Oktoberfest mit“, erklärt Bürgermeister Otmar Kowar, der auch als Obmann des neuen „Vereines der Freunde der Pfarrkirche Heinrichs“ fungiert. Heuer findet das Heinrichser Oktoberfest am 14. Oktober statt, ab 21 Uhr spielen die „Partyhirschen“ auf.

Für eine Premiere sorgt der USV Brand-Nagelberg

Am 21. Oktober gibt es erstmals im Kulturhaus Alt-Nagelberg ein Oktoberfest. „Wir können noch eine Veranstaltung durchführen und haben anfangs an eine Halloween-Party gedacht. Davon gibt es aber schon viele, daher sind wir auf das Oktoberfest gekommen“, erzählt der Kassier des USV Brand-Nagelberg, Gerhard Apfelthaler. Diesem Plan wird mit großer Euphorie und Elan nachgegangen. „Wir werden Weißwürste, Brezn und auch Bier in den legendären Maßkrügen anbieten, das alles kommt aus der Region“, verrät er.

Das Kulturhaus wird entsprechend dekoriert und man wird tanzen können. „Die Jungen Waldensteiner werden sicherlich für eine Top-Stimmung sorgen“, ist Apfelthaler zuversichtlich. Geplant sei, dass es weitere Oktoberfeste seitens der Fußballer aus der Gemeinde Brand-Nagelberg geben werde.

Die Jungen Waldensteiner sind auch beim Wiener Oktoberfest auf der Kaiser-Wiesn im Wiener Prater am 27. September im Einsatz. Peter und Georg Lebinger werden im Wiesbauer-Zelt für einen Stimmungsnachmittag sorgen. „Ein Auftritt bei einem Oktoberfest ist etwas ganz Spezielles. Die Gäste freuen sich auf eine coole Party und sind sofort in Stimmung. Schon bei den ersten Darbietungen sind sie auf den Tischen und Bänken, klatschen und singen mit“, sagt Georg Lebinger: „Da gibt man mehr als 100 Prozent, egal ob man vor 2.500 Besuchern oder einem kleinen Publikum aufspielt.“

Ende und Anfang: Neue Wies'n im hohen Norden

Die „Wiesn“ in den „Hohen Norden“ holen die Litschauer Gastronomen und Vereine erstmals in diesem Oktober. Unter dem Motto „Litschauer Oktoberfestl’n“ gibt es zwischen 6. und 25. Oktober jede Menge Feste, Partys und Frühschoppen mit allerlei Leckerbissen – kulinarisch und musikalisch . Die Feuerwehr Litschau, der USC Sparkasse Litschau, der Verein Leben in der Region Litschau, das Stadtcafé Riga, die Verweilzeit Litschau, der Gasthof Kaufmann, das Gasthaus Steigberger oder die Alm Loimanns sorgen dafür. Auftakt ist am 6. Oktober um 19 Uhr beim Feuerwehrhaus in Litschau. Die genauen Termine gibt es im Veranstaltungskalender der NÖN.

Ideengeber dafür ist Richard Bitomsky vom Café Riga: „Früher hat es das große Oktoberfest in Leopoldsdorf gegeben. Das gibt es nicht mehr, daher wollte ich etwas in diese Richtung in Litschau machen. Diese Idee habe ich beim Wirtestammtisch vorgestellt. Die Kollegen waren sofort dafür, auch Vereine haben sich angeschlossen. Somit können wir ein Programm über drei Wochen anbieten, das alle Altersschichten anspricht.“

Leopoldsdorf: Covid änderte Voraussetzungen stark

Das Oktoberfest in Leopoldsdorf wurde 19 Mal von „Mister Oktoberfest“ Siegfried Riedl organisiert und lockte alljährlich um die 15.000 Besucher an. An drei Wochenenden sorgten Top-Bands für Unterhaltung, für das Wohl der Besucher waren täglich an die hundert Mitarbeiter im Einsatz.

Corona bereitete dieser Erfolgsveranstaltung, zu der Shuttlebusse die Besucher auch aus Wien und Mistelbach ins kleine Leopoldsdorf in der Gemeinde Reingers gebracht hatten, ein jähes Ende. „In dieser Zeit ist uns viel Personal weggebrochen. Dieses Fest neu aufzubauen, ist daher fast unmöglich“, betont Sabrina Riedl, die „Riedl’s Genusswelt“ von ihrem Vater Siegfried übernommen hat. „Es war eine schöne Zeit und es hat Spaß gemacht, die Leute zu unterhalten. Leider hat Corona alles verändert“, sagt Mr. Oktoberfest, der seine Pension genießt. Nur: „Wenn der Oktober kommt, dann kommt auch wieder Lust aufs Oktoberfest. Aber das ist Geschichte.“