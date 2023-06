Liebenauer Motor Veteranen Club besuchte Partnerclub in Münster

Der Einladung des Traktorclubs Standgas in Münster folgten 27 Mitglieder des Liebenauer Motor Veteranen Clubs, einem grenzüberschreitenden Verein mit zahlreichen Mitgliedern aus den Bezirken Gmünd, Zwettl und Freistadt. Beim jährlichen Oldtimerfest - das heuer sein zwanzigjähriges Jubiläum feierte - wurde über die Fahrzeuge diskutiert und philosophiert. Im Zuge des Rahmenprogramms besichtigten die Teilnehmer Innsbruck, das Freilichtmuseum der Tiroler Bauernhöfe in Kramsach, den Salzburgring und das Manro Classic Auto & Musik Museum in Kopp bei Salzburg, das von Familie Rotschne aus Freistadt betrieben wird.